EIA pri Malej vodnej elektrárni H. Beňadik bola v rozpore so zákonom

Žalobcami boli miestni obyvatelia, ktorí spolu s ochranárskymi organizáciami napadli na súde proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Banská Bystrica 8. februára (TASR) - Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil vo štvrtok (7. 2.) záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) Malej vodnej elektrárne (MVE) Hronský Beňadik. V stanovisku sa konštatovalo, že posúdený vplyv MVE na životné prostredie nebráni jej povoleniu.



Ide o ďalší zo série právnych sporov v oblasti výstavby MVE na rieke Hron. Žalobcami boli v tomto prípade miestni obyvatelia, ktorí spolu s ochranárskymi organizáciami Rieka – združenie na ochranu vodných tokov a Združenie Slatinka napadli na súde proces posudzovania vplyvov na životné prostredie plánovanej MVE v Hronskom Beňadiku.



„Je poburujúce, ak v procese posudzovania vplyvov tejto stavby na životné prostredie nebola zohľadnená ani len skutočnosť, že elektráreň môže negatívne ovplyvniť vládou odsúhlasené chránené územie európskeho významu Stredný tok Hrona. Na druhej strane, pekne to ukazuje, ako formálne a nedostatočne bolo posudzovanie vplyvov na životné prostredie v prípade tejto MVE realizované,“ konštatovala po vynesení verdiktu Martina Paulíková zo Združenia Slatinka.



Nedostatočné posúdenie vplyvov na životné prostredie v prípade MVE Hronský Beňadik kritizuje aj Svetový fond na ochranu prírody (WWF), ktorý podporil podanie žaloby.



"Na slovenských riekach sme postavili už viac ako tisícku rôznych bariér. Najviac je ich práve na Hrone či na Váhu. Ide najmä o MVE, ktoré bránia migrácii rýb a menia charakter rieky z tečúcej vody na stojatú. Prichádzame tak o populácie rýb a vodných organizmov, ktoré boli kedysi pre naše rieky typické. Aj výstavba MVE pri Hronskom Beňadiku môže mať významný negatívny vplyv najmä na prúdomilné ryby, ktoré sú predmetom ochrany v území európskeho významu Stredný tok Hrona. Opomenutie zhodnotenia vplyvov stavby na chránené druhy je porušením európskej smernice o biotopoch,“ uviedla riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.



Žalobcovia tiež upozornili na to, že plánovaná MVE je navrhnutá v rozpore s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja, a to vzhľadom na rozpor s prioritnou požiadavkou na neznižovanie atraktivity turistickej vodnej cesty na rieke Hron.



Odporcovia výstavby MVE Hronský Beňadik podali súdnu žalobu v spolupráci s právnikmi organizácie Via Iuris. Tí miestnym občanom a ochranárom už pomáhajú aj v iných kauzách týkajúcich sa povoľovania malých vodných elektrární na rieke Hron, ako je napríklad plánovaná výstavba MVE Iliaš pri Banskej Bystrici či MVE Žiar nad Hronom.



„Kompetentné štátne orgány v tomto prípade nepostupovali tak, ako im prikazuje zákon. Nebyť aktívnych občanov a environmentálnych organizácií, ktoré na vec upozornili, realizoval by sa negatívny zásah do prírodného prostredia rieky Hron na základe nezákonného posúdenia jeho možných vplyvov na životné prostredie," povedal právnik združenia Via Iuris Imrich Vozár.