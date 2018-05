Ekoprojekt pritiahne do Trenčína 36 ľudí zo šiestich krajín Európy

Po skončení projektu sa konkrétne eko aktivity budú realizovať v účastníckych krajinách na stredných školách a v partnerských organizáciách.

Trenčín 16. mája (TASR) – Modely ekologických domov by mali byť výsledkom ekologicky zameraného projektu Make yuor living green. V rámci programu Erasmus+ bude na projekte do 20. od 29. mája pracovať v Trenčíne 36 mladých ľudí od 16 do 24 rokov z Turecka, Bulharska, Rumunska, Maďarska, Macedónska, Talianska a Slovenska.



Ako informoval projektový manažér Andrej Holý, zámerom projektu je prispieť k ekologickým aktivitám v rámci životného štýlu účastníkov a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti v oblasti obnoviteľných zdrojov, technológií, poľnohospodárstva.



„Cieľom projektu je rozvinúť kompetencie mladých ľudí, ktorí získajú nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti prostredníctvom aktivít neformálneho vzdelávania, akými sú diskusie, simulácie, prezentácie, divadelné hry, praktické workshopy, výroba vlastnej kozmetiky, návšteva biofariem, spolupráca s mestom a stretnutia s mestskými predstaviteľmi,“ uviedol Holý s tým, že modely eko domov predstavia 28. mája dopoludnia na námestí v Trenčíne.



Ako dodal, po skončení projektu sa konkrétne eko aktivity budú realizovať v účastníckych krajinách na stredných školách a v partnerských organizáciách. Projekt podľa neho podnieti ekologické vnímanie účastníkov, ukáže im, ako žiť ekologicky, zvýši kapacitu partnerských organizácií a rozšíri ich činnosť v rámci lokálnych, ale aj medzinárodných ekologických aktivít.