Ekotopfilm prinesie do kina Hviezda divokú prírodu i diskusie

Filmy prenesú diváka prostredníctvom filmového plátna do divokej prírody, ale aj priamo do centra nelegálneho obchodu.

Trnava 4. novembra (TASR) – Pestrý program dokumentárnych filmov môžu od pondelka (5. 11.) sledovať v trnavskom kine Hviezda návštevníci medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Filmy prenesú diváka prostredníctvom filmového plátna do divokej prírody, ale aj priamo do centra nelegálneho obchodu. Súčasťou dvojdňového festivalu sú aj sprievodné diskusie Doba plastová a O živých riekach. Pre žiakov základných a stredných škôl je pripravený doobedný Junior festival, informoval riaditeľ festivalu Peter Lím.



Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvárať priestor na otvorenú diskusiu o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. V rámci celoročného turné prináša Ekotopfilm – Envirofilm do regiónov Slovenska výber najlepších filmov aktuálneho ročníka. „Naša spoločnosť sa mení, naše prostredie je už iné. Obdobie, ktoré v súčasnosti žijeme, je výrazne ovplyvnené ľudskou činnosťou. Vidíme to v našich festivalových filmoch každý rok. Tento rok premietame niekoľko filmov, ktoré dokazujú, že naša planéta je už odlišná, ako sme ju poznali. Ľudia často myslia iba na svoj komfort a neplánujú zmeniť svoj životný štýl. My sa usilujeme verejnosť inšpirovať k zmene,“ skonštatoval Lím.



Podľa primátora Trnavy Petra Bročku je trvalo udržateľný rozvoj jednou z priorít mesta. „Vytvárame podmienky na rozvoj alternatívnych spôsobov dopravy v meste, systematicky budujeme sieť cyklotrás a nedávno sme spustili testovaciu prevádzku bikesharingu, teda systému výpožičiek spoločných elektrobicyklov. Ako prvé mesto na Slovensku sme vstúpili do projektu Zóny bez pesticídov – hoci sme ich už predtým používali veľmi málo, zaviazali sme sa ich úplne vylúčiť v siedmich oblastiach mesta s najväčšími plochami zelene,“ povedal Bročka. Podľa jeho slov práve festival Ekotopfilm – Envirofilm dokáže priniesť nové pohľady na to, ako by sme sa mali správať k svojmu životnému prostrediu.



Festival poskytne divákom pohľad nielen na problémy, ktoré sužujú životné prostredie, ale aj ich riešenia a úspešné príbehy záchrany. Návštevníkom predstaví tajomstvá každodenného života kamčatských medveďov, cyklovýlet po Nórsku, čierny trh so slonovinou, ale aj najinovatívnejšie dizajnové riešenia či alternatívy jednorazových plastov.