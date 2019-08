Električky do Karlovej Vsi nepremávajú

Premávka linky X6 na trati Molecova – Námestie SNP je úplne zastavená.

Bratislava 1. augusta (TASR) – Električky do bratislavskej mestskej časti Karlova Ves od 18.00 h nepremávajú. Dôvodom je vykoľajenie sa električky na Molecovej. Premávka linky X6 na trati Molecova – Námestie SNP je úplne zastavená. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava na profile na sociálnej sieti.



"Zabezpečujeme náhradnú dopravu. Autobusy linky X5, ktoré premávajú z Dúbravky po Molecovu, budú predĺžené až do centra mesta," ozrejmil Dopravný podnik Bratislava.



Linka X6 premáva len okruhom Námestie SNP - Kapucínska - tunel - Chatam Sófer - Šafárikovo námestie - Námestie SNP. Prestup medzi linkami X5, X6 a 4 je možný na zastávkach Chatam Sófer a Most SNP.