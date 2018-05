V okrese Žilina odstavia od elektriny približne 1100 odberných miest

Odstávka potrvá niekoľko hodín.

Žilina 31. mája (TASR) – Stredoslovenská distribučná (SSD), a.s., Žilina naplánovala na stredu 6. júna odstávku približne 1100 odberných miest v Kamennej Porube, Kunerade, Konskej a Stránskom v okrese Žilina. Dôvodom je oprava vzdušného vedenia vysokého napätia. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš.



Doplnil, že SSD naplánovala odstávku od 7.30 do 16.00 h. "Oprava bude znamenať pre danú lokalitu zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti distribúcie elektrickej energie, a tým pádom aj menej porúch a výpadkov. Keďže ide o práce sprevádzané mimoriadne prísnymi bezpečnostnými opatreniami, nie je možné ich zrealizovať bez dočasného vypnutia vedenia," uviedol Gejdoš.



"Ak sa počas plánovaných aktivít nevyskytnú žiadne komplikácie, pracovníci SSD urobia všetko pre to, aby obnovili dodávku elektriny čo najskôr. Dotknutých odberateľov by sme však chceli požiadať o trpezlivosť a náležitú prípravu na odstávku," dodal hovorca SSD.