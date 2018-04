Do Kremnických vrchov sa opäť začínajú vracať sokoly sťahovavé

Pod úbytok týchto dravcov v minulosti sa podpísali aj športové aktivity v blízkosti ich hniezdisk.

Kremnica 22. apríla (TASR) - Do Kremnických vrchov sa podľa dobrovoľného ochrancu prírody Jaroslava Slašťana opäť začínajú vracať sokoly sťahovavé. Ako uviedol pre TASR, v súčasnosti eviduje na tomto území tri hniezdiace páry.



"Pár desaťročí dozadu bol na našom území sokol sťahovavý veľmi vzácny, po roku 1970 dokonca nebolo na Slovensku známe hniezdenie ani jediného páru," priblížil Slašťan s tým, že pre používanie vysoko toxického pesticídu DDT vznikali u tohto, ale aj ostatných vtáčích druhov, problémy. "Stenčovala sa im škrupina a samice potom nedokázali vysedieť mláďatá," dodal. Pod úbytok týchto dravcov v minulosti sa však podpísali aj športové aktivity v blízkosti ich hniezdisk.



Návrat sokolov sťahovavých na územia v okolí Kremnice si vysvetľuje priaznivými lokalitami, ktoré sa tu nachádzajú. "Sokol potrebuje skalné útesy, steny a bralá, otvorenú krajinu na lov a dostatok potravy. Tú nachádza aj priamo v Kremnici vo forme holubov skalných," priblížil. Nedokáže loviť korisť na zemi, preto drvivú väčšinu potravy týchto sokolov tvorí vtáctvo, ktorého lov prebieha vo vysokých rýchlostiach. Jeho korisťou preto nebýva hydina, ako by si mohli niektorí chovatelia myslieť.



Najväčším ohrozením tohto druhu sú v súčasnosti najmä vykrádači hniezd či holubári. Tí nemajú sokoly v obľube z toho dôvodu, že im decimujú stavy poštových holubov. Nejednému chovateľovi holubov sa už totiž stalo, že tie najlepšie a najrýchlejšie jedince sa stali potravou týchto dravcov. Sokol sťahovavý je totiž podľa Slašťana najrýchlejším živočíchom na svete. "Vedci hovoria, že môže dosiahnuť rýchlosť 300 až 400 kilometrov za hodinu," podotkol.



Ako ďalej priblížil, vo februári a marci prebiehajú u tohto druhu svadobné lety. "Samec so samicou sa pripravujú na párenie, pričom si vyhliadnu vhodné miesto na hniezdenie. Sokoly sťahovavé sú známe tým, že si nedokážu postaviť vlastné hniezdo a preto hniezdia výlučne na skalách. Buď obsadia hniezdo postavené krkavcami, alebo na znášku využijú skalnú lavicu či dutiny pod prevismi," vysvetlil Slašťan. V západnej Európe je podľa jeho slov časté, že tento druh hniezdi aj na kostolných vežiach či iných historických budovách. V Kremnických vrchoch však hniezdia na odľahlých miestach.