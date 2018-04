Dobrovoľníci budú čistiť od odpadu celý tok rieky Muráň

Rieka Muráň a jej prítoky Lehotský potok a Zdychavka sú s priľahlými pozemkami súčasťou chráneného územia európskeho významu Alúvium Muráňa.

Revúca 13. apríla (TASR) – Vyčistenie rieky Muráň od odpadu po celom jej toku je cieľom podujatia Spoločne za čistú Muránku, ktoré sa koná 20. a 21. apríla v Revúckom okrese. Ako TASR informoval Ján Šmídt z občianskeho združenia Živá planina, ktoré je jedným z organizátorov, napriek tomu, že niektoré úseky Muráňa bývajú každoročne vyčistené od komunálneho odpadu, nikdy nebola vyčistená celá rieka naraz.



"S iniciatívou vyčistiť Muráň prišli v roku 2017 vodáci zo západného Slovenska, ktorí sa náhodou zastavili pri našej rieke na jej dolnom toku. Uchvátila ich a hneď na druhý deň ju aj splavili. Bol to najkrajší splav rieky v tejto sezóne, vyznal sa vtedy jeden z nich. Len toho odpadu keby nebolo, dodal," priblížil Šmídt.



Rieku budú podľa jeho slov čistiť nielen vodáci a ďalší dobrovoľníci, ale pridajú sa aj rybári z Jelšavy a Revúcej, zapoja sa i obce, ako aj pracovníci Štátnej ochrany prírody SR – Správy Národného parku Muránska planina a Správy Národného parku Slovenský kras. "Ak chcete pomôcť pri čistení rieky, môžete sa do spoločnej akcie zapojiť. Bližšie informácie o podujatí získate na obecnom alebo mestskom úrade v katastri obce, v ktorej by ste chceli pomôcť," dodal Šmídt.



Rieka Muráň a jej prítoky Lehotský potok a Zdychavka sú s priľahlými pozemkami súčasťou chráneného územia európskeho významu Alúvium Muráňa. Rieka je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Táto sústava má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov.