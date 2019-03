V Zemplínskom Hradišti privítali prvých bocianov

Pre veľký počet hniezd volajú toto miesto aj Bocianopolis.

Zemplínske Hradište 22. marca (TASR) – Do obce Zemplínske Hradište v okrese Trebišov prileteli v marci prvé bociany. Pre veľký počet hniezd volajú toto miesto aj Bocianopolis.



„V tomto roku prišli okolo Jozefa. Tak, ako po minulé roky. Počasie im prialo, takže tu máme prvé páriky a postupne obsadzujú miesta v obci,“ povedal pre TASR starosta Ján Oláh. V dedine sa nachádza približne 20 hniezd, po minulé roky bola viac ako polovica z nich obsadená.



Každý rok sa na poslov jari z Afriky tešia aj obyvatelia. „Ľudia reagujú kladne, sú ako naši spoluobčania, keď sa vrátia, je už potvrdené, že prichádza jar,“ vysvetlil Oláh.



Bocianov však postupne na nížine Zemplína ubúda. Ornitológ Matej Repel pre TASR vysvetlil, že bociany sú najviac závislé od dostatku potravy. „Celú krajinu sme odvodnili, máme málo močiarov,“ upozornil.



Problémom je tiež, že si nemajú kde postaviť hniezda, často ich z komínov zhodili ľudia a stodoly už nie sú. Zvyknú sa usadiť aj na elektrických stĺpoch. „Ak miesto nenájdu, to je tiež jeden z dôvodov, prečo nezahniezdia,“ doplnil Repel.



Ornitológovia vedia bocianom s hniezdami pomôcť, ale hlavným problémom zostáva stále potrava. Limitujúcim faktorom je vysušená krajina s nedostatkom obživy. „Bociany by mohli pribudnúť, ak by sa obnovilo viac mokradí,“ zdôraznil Repel.



Po zahniezdení začínajú bociany striedavo sedieť na znáške, ktorá obsahuje jedno až päť vajíčok. Po 33 – 34 dňoch sa začínajú liahnuť mláďatá. Ich potravou sú napr. užovky, hraboše, slimáky, škrečky, ryby, ale aj dážďovky či rôzny väčší hmyz.