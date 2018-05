Zápach v Hrboltovej sa mal šíriť z domácností,ktoré nemajú kanalizáciu

Problém odhalila kontrola zriaďovania prípojok – z 225 bolo 40 domácností nepripojených.

Ružomberok 17. mája (TASR) – Obyvateľov ružomberskej mestskej časti Hrboltová v uplynulom období trápil enormný zápach šíriaci sa priamo do domácností. Zdroj problému mala nájsť a vyriešiť pracovná skupina, ktorú zriadila Vodárenská spoločnosť (VS) Ružomberok v spolupráci s mestom a miestnym závodom na výrobu papiera a celulózy. Z kontrol vyplynulo, že hlavným zdrojom zápachu bola časť domácností, ktoré neboli pripojené na kanalizáciu. Podľa riaditeľa VS Ružomberok Milana Mojša existuje predpoklad, že obyvatelia vypúšťali splašky do kanalizácie „načierno“.



Problém odhalila kontrola zriaďovania prípojok – z 225 bolo 40 domácností nepripojených. V domácnostiach neboli evidované ani žiadne pravidelné čistenia žumpy, čo mohlo spustiť proces zahnívania. „Predpokladáme, že tieto splašky sú načierno vypúšťané do kanalizácie, a to môže spôsobovať hlavný problém so zápachom,“ uviedol riaditeľ ružomberskej vodárenskej spoločnosti.



V domácnostiach, ktoré sú pripojené na kanalizáciu, neboli zistené vážnejšie nedostatky. "V mnohých domoch však nie je spravené odvetranie kanalizácie, čo môže mať taktiež eventuálne za následok šírenie zápachu,“ objasnil Mojš.



Napriek tomu, že čistiareň odpadových vôd v Hrboltovej patrí medzi najväčšie na Slovensku a spočiatku sa mohla javiť ako primárny šíriteľ zápachu, pracovná skupina vylúčila jej vplyv v tejto oblasti. „Nakoľko je tam spätná klapka a prirodzený sifón, zápach z čističky sa nemôže šíriť do domácností,“ uviedol Mojš.



Vhodným riešením tohto problému by tak podľa neho bolo napojenie sa na kanalizáciu a kontrola domových kanalizačných inštalácií. „Pracovná skupina však ešte nekončí. Teraz sa zameriavame na to, aby sme okamžite, keď príde nejaké hlásenie, vyštartovali hľadať príčinu zápachu,“ doplnil Mojš s tým, že v tomto roku boli zatiaľ nahlásené len dva takéto prípady.