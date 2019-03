Záujemcovia o prvý bezodpadový beh na Slovensku sa môžu prihlasovať

Podujatie Less Waste Run 2019 na princípe zero-waste sa bude konať 4. mája 2019 v oblasti Devína.

Bratislava 5. marca (TASR) - Záujemcovia o prvý bezodpadový beh na Slovensku sa môžu registrovať. Prihlasovanie na šesť a 12-kilometrový beh je k dispozícii online na stránke behu. Podujatie Less Waste Run 2019 na princípe zero-waste sa bude konať 4. mája 2019 v oblasti Devína.



"Prostredníctvom behu chceme podporiť osvetu o udržateľnosti a redukcii odpadov v životnom štýle ľudí. Tvorba odpadov a ich spracovanie sa vo svete stali neúnosným problémom, športové podujatia nevynímajúc. Za enormne krátky čas vznikne enormne veľké množstvo odpadu v podobe brožúr, letákov, hlavne PET fliaš, pohárov, igelitiek a rôznych reklamných predmetov a plechoviek," povedal jeden z organizátorov, Matúš Pavlovič.



Koncept podujatia je podľa jeho slov nastavený tak, aby nevznikol akýkoľvek nespracovaný odpad. Ten, ktorý nevyhnutne vznikne, bude z kompostovateľných materiálov a zhodnotí sa v kompostárni. Doplnil, že produkty potrebné na akciu, nebudú použité jednorazovo.



"Každý bežec sa tak svojou účasťou stane ambasádorom osvety v oblasti udržateľného životného štýlu a minimalizácii odpadu," povedal Pavlovič. Verí, že si účastníci túto filozofiu prenesú aj do svojho súkromného a pracovného života, čím by mohli vytvoriť tlak na zamestnávateľa.



Beh sa uskutoční v oblasti Devína, Devínskej Novej Vsi, s presahom do Rakúska. Pobeží sa cez cyklomost Slobody k rakúskemu zámku Schloss Hof a späť. "Pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie bude súčasťou behu aj šírenie myšlienky slobodného pohybu a spolupráce krajín Únie," doplnili organizátori.



V cieľovom areáli bude pripravená bezodpadová expo a gastro zóna. Ľudia budú mať podľa slov Pavloviča možnosť vidieť a informovať sa, ako fungujú takéto riešenia v praxi.