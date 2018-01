EP bude sledovať kauzu skládky toxických odpadov vo Vrakuni

V tejto súvislosti skupina europoslancov - Pál Csáky, Monika Beňová (Smer-SD) a Ivan Štefanec (KDH) - vyzvali Ministerstvo životného prostredia SR, aby sa problémom skládky vo Vrakuni zaoberalo.

Brusel 23. januára (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu pre petície (PETI) bude pozorne sledovať implementáciu legislatívy EÚ pri riešení skládky toxických odpadov z bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova (CHZJD) v bratislavskej Vrakuni. Uviedla to v pondelok šéfka výboru PETI, švédska europoslankyňa Cecilia Wikströmová.



Podpredseda výboru PETI, slovenský poslanec Pál Csáky (SMK) v pondelok v úvode rokovania výboru predstavil petíciu číslo 1488/2016 a jedného zo slovenských signatárov tejto petície, ktorý na pôde Európskeho parlamentu osobne upozornil na riziká skládky toxických látok z bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni.



Csáky vo svojom prejave zdôraznil, že všetky politické frakcie v EP podporujú rýchle riešenie tejto záležitosti. "Je to stará skládka nebezpečných chemikálií a je to blízko rezervoáru pitnej vody hlavého mesta Bratislavy. Ide o pitnú vodu hlavného mesta a pitnú vodu tisíc obcí v regióne hlavného mesta," spresnil.



Podľa Csákyho by sa vláda SR mala urýchlene venovať tejto záležitosti a riešiť situáciu. V tejto súvislosti skupina europoslancov - Pál Csáky, Monika Beňová (Smer-SD) a Ivan Štefanec (KDH) - vyzvali Ministerstvo životného prostredia SR, aby sa problémom skládky vo Vrakuni zaoberalo.



Wikströmová po odznení petície a vyjadreniach slovenských europoslancov k tejto téme skonštatovala, že v parlamentnom výbore je zhoda ohľadom ďalšieho postupu. Dodala, že PETI bude pozorne sledovať ďalší vývoj situácie a medzitým v mene výboru zašle list na Stále zastúpenie SR pri EÚ s otázkou, ako chcú slovenské kompetentné úrady implementovať legislatívu EÚ súvisiacu s predmetom petície.



Podľa jej slov výbor PETI požiada o detailné vysvetlenie, ako chcú slovenské orgány postupovať pri riešení tohto problému.



"Toto je veľmi názorný príklad petície, ktorá je užitočná nielen pre Slovensko, lebo sú tu tri členské krajiny, ktoré sú vystavené vplyvom tejto skládky. Je to urgentná a dôležitá petícia," uviedla Wikströmová.