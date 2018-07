Šírenie prípadov osýpok v Košickom kraji i napriek vykonávaným protiepidemickým opatreniam pokračuje.



Michalovce/Sobrance 2. júla (TASR) – Epidémia osýpok na dolnom Zemplíne neustupuje. V okresoch Michalovce a Sobrance evidujú k 29. júnu 89 prípadov osýpok, z toho 48 je laboratórne potvrdených.



"Hospitalizovaných bolo 81 chorých. U všetkých boli zaznamenané klinické príznaky, u ôsmich chorých detí bolo ochorenie komplikované zápalom pľúc," uviedla pre TASR hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková. Úmrtie na osýpky nebolo v tejto súvislosti podľa jej slov zaznamenané. Najviac ochorení (20) evidujú vo vekovej skupine päť až deväť rokov. Spolu 19 chorých je v kategórii 15 až 19 rokov. Po 13 ochorení je v skupinách jeden až štyri a desať až 14 rokov. Deti do jedného roka sú choré štyri. Zvyšok sa týka dospelých ľudí od 20 do 54 rokov.



"Šírenie prípadov osýpok v Košickom kraji i napriek vykonávaným protiepidemickým opatreniam pokračuje. Pripisovať ho možno aj tomu, že ide o osoby žijúce v problémovej komunite v okrese Michalovce v nízkych hygienických podmienkach bývania a pacienti z tejto komunity nie sú dostatočne zodpovední, aby dodržiavali protiepidemiologické opatrenia," vysvetlila Račková.



K pondelkovému ránu bolo na infektologickom oddelení michalovskej nemocnice hospitalizovaných 24 pacientov s podozrením na osýpky. "Počas víkendu nemocnica prijala sedem nových pacientov, zároveň boli desiati prepustení," informovala TASR Jana Fedáková zo spoločnosti Svet zdravia, ktorá nemocnicu prevádzkuje.



Vzhľadom na nárast počtu týchto pacientov a obmedzenú kapacitu infektologického oddelenia nemocnica minulý týždeň dočasne reprofilizovala niektoré lôžka. "V prípade ďalšieho nárastu pacientov nad kapacitné možnosti nemocnice by mali byť na príjem pacientov pripravené i ostatné nemocnice v Košickom kraji, o čom komunikujeme aj s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Michalovciach," doplnila.