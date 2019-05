Epidémia osýpok v okrese Trebišov skončila, situácia je stabilizovaná

Počas roka 2018 a 2019 zaznamenal trebišovský RÚVZ celkovo 165 prípadov ochorení na osýpky.

Trebišov 5. mája (TASR) - Epidémia osýpok v okrese Trebišov sa skončila. Hlásia to epidemiológovia z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trebišove. Potvrdzujú, že epidemiologická situácia vo výskyte osýpok je v rámci ich územnej pôsobnosti už stabilizovaná.



Posledné dva prípady ochorení na osýpky v okrese Trebišov boli hlásené 18. marca. "Epidémia osýpok je ukončená v prípade, ak postihnutá oblasť je bez výskytu nových ochorení po dobu 21 dní od vzniku posledného ochorenia, čo je maximálny inkubačný čas. Toho času ubehol už dvojnásobok takéhoto obdobia," informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ).



Počas roka 2018 a 2019 zaznamenal trebišovský RÚVZ celkovo 165 prípadov ochorení na osýpky. Najviac ich bolo v mestách Trebišov a Sečovce. V okrese zaznamenávali sporadický a epidemický výskyt osýpok. O sporadickom výskyte možno hovoriť od začiatku roka 2018 do septembra 2018. Epidemický výskyt osýpok zaznamenali od septembra 2018 a pokračoval aj v roku 2019. Osýpky začali v okrese výraznejšie pribúdať v septembri 2018 vzhľadom na prirodzenú migráciu obyvateľstva.



Na protiepidemických opatreniach spolupracovalo viacero zložiek. Epidemiológovia pri každom nahlásenom prípade okamžite vykonávali epidemiologické vyšetrovanie, a to aj počas víkendov a sviatkov, keďže prípady ochorení začali pribúdať najmä počas minuloročných vianočných sviatkov. Súčasťou opatrení boli aj verejné vyhlášky na mimoriadne očkovanie pre vnímavé skupiny obyvateľstva, ako aj opatrenia pre predškolské a školské kolektívy, a pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.



Hlavný hygienik SR Ján Mikas ocenil súčinnosť všetkých zložiek vrátane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, samospráv, sociálnych terénnych pracovníkov, mestskej a štátnej polície, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, okresného úradu či školských zariadení. Pripomenul, že išlo o výskyt osýpok v oblastiach s obyvateľmi žijúcimi v nízkom sociálno-hygienickom štandarde. "Keďže osýpky sú vysoko infekčné ochorenie, u chorých neočkovaných detí mohlo ľahko dôjsť k závažným komplikáciám a k náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu. Situáciu sa však podarilo dobre zvládnuť," konštatoval Mikas.