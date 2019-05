V Žiline zvíťazila koalícia PS – Spolu so ziskom 24,86 percenta

V Žiline sa v sobotných (25. 5.) eurovoľbách volilo v 79 volebných okrskoch.

Žilina 27. mája (TASR) – V Žiline zvíťazila vo voľbách do Európskeho parlamentu koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu so ziskom 24,86 percenta hlasov. Volilo ju 4590 voličov. Na druhom mieste skončila strana Smer-SD so 14,68 percenta, čo je 2711 hlasov. Tretie miesto obsadila ĽSNS, ktorej odovzdalo hlas 2385 voličov, čo je 12,91 percenta. Volebná účasť v Žiline dosiahla 27,48 percenta. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov eurovolieb zverejnených Štatistickým úradom SR.



SaS získala v Žiline 12,88 percenta hlasov (2379), KDH 8,57 percenta (1583 hlasov), OĽaNO 5,56 percenta (1027 hlasov) a Kresťanská únia 5,44 percenta (1006 hlasov). Menej ako päť percent hlasov získali SNS (4,62 percenta), Sme rodina (2,59 percenta), Kresťanská demokracia – Život a prosperita (1,59 percenta) a Korektúra – Andrej Hryc (1,02 percenta). Ďalšie kandidujúce strany získali v Žiline menej ako jedno percento hlasov.



V Žiline sa v sobotných (25. 5.) eurovoľbách volilo v 79 volebných okrskoch. V meste bolo zapísaných 68.274 voličov, voliť prišlo 18.762 ľudí.



Víťazom volieb do Európskeho parlamentu sa na Slovensku stala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu so ziskom 20,11 percenta hlasov. Nasleduje Smer-SD s 15,72 percentami hlasov a ĽSNS so ziskom 12,07 percenta hlasov. Do europarlamentu sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta). Účasť na eurovoľbách dosiahla v rámci Slovenska 22,74 percenta.