Európska Fuggerovská cesta by mohla byť realitou od roku 2019

Nádejný projekt európskej Fuggerovskej cesty začal napredovať po stretnutí primátorov Banskej Bystrice a Augsburgu.

Banská Bystrica 23. júla (TASR) – Nadviazanie partnerskej spolupráce medzi Banskou Bystricou a druhým najstarším mestom v Nemecku Augsburgom v apríli tohto roka vyústilo do realizácie spoločného medzinárodného projektu. Banícku históriu viacerých miest bude mapovať európska Fuggerovská cesta, ktorá by mohla byť spustená začiatkom roka 2019. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Ako pripomenula, nádejný projekt európskej Fuggerovskej cesty začal napredovať po stretnutí primátorov Banskej Bystrice a Augsburgu. Pridať by sa mali ďalší partneri, rakúske mestá Schwaz a Hall či taliansky Sterzing.



"Banská Bystrica sa hlási k svojim stredovekým priemyselným tradíciám thurzovsko-fuggerovského obdobia. Preto som rád, že naša pracovná cesta do Augsburgu naštartovala proces, v rámci ktorého sme dostali pozvanie spolupracovať na tomto unikátnom cezhraničnom projekte. Pôjde o aplikáciu, ktorá bude mapovať a propagovať banícku a medenú históriu všetkých partnerov a nadväzovať na ďalšie aktivity," zdôraznil primátor Ján Nosko.



Banská Bystrica bude môcť spájať históriu so súčasnosťou práve vďaka aktivitám, ktoré počas trvania projektu zorganizuje, napríklad formou mestského podujatia Potulky mestom na tému: Po stopách Fuggera, alebo výstavami v priestoroch historickej radnice.



"Zároveň do projektu zapojíme aj banskobystrické inštitúcie, ktoré sa zaoberajú skúmaním tohto obdobia, a pomôžu s prípravou materiálu," dodal Nosko.



Vedenie mesta pod Urpínom chce naštartovanou spoluprácou zároveň vyvíjať aktivity k záchrane historickej časti mesta spojenej s Thurzovsko-Fuggerovskou spoločnosťou Medeným hámrom.