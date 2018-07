Európske ľudové remeslo je venované farbiarom a krajčírom

Počas trojdňového festivalu návštevníci uvidia okrem remeselníkov aj šermiarov, sokoliarov, historické tance, dobovú hudbu, módnu prehliadku či cechové zvyky.

Kežmarok 6. júla (TASR) – Slávnostným sprievodom účinkujúcich centrom mesta Kežmarok v piatok odštartoval 28. ročník festivalu Európske ľudové remeslo (EĽRO). Tento rok je podujatie venované dvom cechom, krajčírskemu a farbiarskemu. „Dohromady tu máme približne 220 remeselníkov rôznych odvetví z deviatich európskych krajín vrátane Slovenska, Česka, Poľska či Maďarska i Nemecka," priblížila hovorkyňa mesta Kežmarok Zuzana Šlosárová.



Mária Smiková z Levoče sa krajčírstvu venuje od malička, toto remeslo ju naučila jej stará mama. „Spočiatku som šila módne veci, teraz je doba, keď sa vraciame k folklóru a som vďačná mojej babke, ktorá šila kroje, že ma do tejto profesie zasvätila. Veľmi ma teší, že mladí ľudia začali nosiť sukne a iné folkové veci," konštatovala. Ako sama tvrdí, toto remeslo jej prináša predovšetkým radosť z toho, že jej veci nosia ľudia po celom svete. Okrem krajčírstvu sa venuje aj farbeniu a maľovaniu látok rôznymi vzormi a motívmi. „Bola by som rada, keby bolo viac krajčírov, je nás málo a je čoraz väčší záujem o veci šité na zákazku, pretože ľudia sú presýtení oblečenia z rôznych reťazcov," zdôraznila.



Ďalšou z krajčírok, ktorá tento rok prezentuje svoju výrobu na kežmarskom festivale, je Gabriela Kaštierová. Venuje sa šitiu kabeliek a tašiek, v posledných rokoch predovšetkým najmä z modrotlače. „Tento štýl je čoraz obľúbenejší a dá sa povedať, že modrotlač je naozaj exkluzívna, pretože na Slovensku sú len dvaja tradiční výrobcovia," uviedla s tým, že často používa na svoje výrobky aj látku starú 40 až 50 rokov, ktorú je ale ťažké zohnať. Je však trvácna a často vyzerá, ako keby teraz vyšla z výroby. „Plátno, na ktorom je modrotlač robená, je naozaj kvalitné, takže je stále pekné, aj keď má toľko rokov," dodala Kaštierová, ktorá sa šiť naučila od mamy a krajčírstvu sa venuje už viac ako 30 rokov.



Prvýkrát na EĽRO zavítal remeselník Juraj Kudiak, ktorý pletie tradičné „nohavičky" teda vlnené ponožky. „Je to určite výborný spôsob ako prezentovať našu remeselnú činnosť a zároveň to pomáha cestovnému ruchu," uviedol na margo festivalu. Patrí medzi mladšiu generáciu remeselníkov, ktorí do Kežmarku prišli. Podľa neho je v každom niečo skryté a možno je len otázka času, kým to mladí ľudia objavia. „Máme také isté ruky i takú istú hlavu ako naši predkovia, asi sa len niekde stala chyba, tak ju treba hľadať a napraviť," zdôraznil Kudiak. Pletie ponožky spôsobom hladko, so vzorom charakteristickým pre región a z originálnej ovčej vlny.



Počas trojdňového festivalu návštevníci uvidia okrem remeselníkov aj šermiarov, sokoliarov, historické tance, dobovú hudbu, módnu prehliadku či cechové zvyky. Novinkou sú tvorivé dielne Ústredia ľudovej umeleckej výroby, na kežmarskom pódiu vystúpi aj čínsky folklórny súbor. Organizátori si zároveň v programe pripomenú sté výročie vzniku Československa. „V nedeľu si spoločne zaspomíname na Jožka Kronera v muzikáli Kubo, ktorý bude mať u nás prvú verejnú premiéru. Rozšírili sme areál, máme viac stánkov i viac remeselníkov, bohatý kultúrny program, takže určite je na čo sa tešiť," uzatvára primátor Kežmarku Ján Ferenčák. Festival EĽRO je jediný svojho druhu na Slovensku, vlani naň zavítalo približne 60.000 návštevníkov.