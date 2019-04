Evanjelické gymnázium J. A. Komenského v Košiciach oslavuje

Okrem bilingválneho slovensko-anglického štúdia sa na škole vyučuje aj nemecký, francúzsky a ruský jazyk.

Košice 29. apríla (TASR) – Oslavy 25. výročia vzniku Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach vrcholia. Ako TASR informoval riaditeľ školy Jozef Krištan, pri tejto príležitosti navštívia gymnázium aj zahraniční hostia. Súčasťou osláv bude tiež otvorenie výstavy o karpatských Nemcoch či sadenie stromu.



Ako spresnil, v pondelok prídu do školy veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Joachim Bleicker s honorárnym konzulom Jurajom Banským, veľvyslanec Francúzskej republiky Christophe Léonzi a honorárny konzul Francúzska v Košiciach David Mortreux. Okrem iného so žiakmi absolvujú besedu v nemeckom jazyku. „Zúčastnia sa na otvorení výstavy História a súčasnosť karpatských Nemcov na Slovensku inštalovanej v priestoroch našej školy. Výstavu otvorí riaditeľ Múzea kultúry karpatských Nemcov na Slovensku Ondrej Pöss za prítomnosti hostí z inštitúcií, ktoré spolupracujú s našou školou,“ spresnil Krištan.



Školu navštívi aj biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Slavomír Sabol či zástupcovia partnerskej školy August-Hermann-Francke Schule v Detmolde v Nemecku. „Za Evanjelickú luteránsku cirkev (ELCA) prisľúbil účasť riaditeľ pre Európu, stredný východ a severnú Afriku Said Ailabouni. V areáli školy slávnostne zasadia strom - dub, ktorý je národným stromom Nemeckej spolkovej republiky,“ dodal.



Okrem bilingválneho slovensko-anglického štúdia sa na škole vyučuje aj nemecký, francúzsky a ruský jazyk. „Každoročne sa na jednoročných výmenných pobytoch zúčastňuje desať až 15 žiakov. Partnerské školy máme v Nemecku aj v Holandsku,“ povedal Krištan.



Samotné oslavy sa začnú v utorok (30. 4.) slávnostnými Službami Božími v kostole ECAV na Mlynskej ulici v Košiciach a následne Slávnostnou akadémiou v Dome umenia. Oslavy budú pokračovať aj v ďalších mesiacoch školského roka. Pôjde napríklad o prehliadku pamiatok a predchádzajúcich sídiel školy v spojení s jej vznikom či fotografickú výstavu z návštevy žiakov gymnázia v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN). Pri príležitosti výročia vzniku škola edične pripraví CD Chorusu Comenianus, pamätnú knihu s fotografiami a vydanie školského časopisu.