Exčlen predstavenstva letiska v Piešťanoch chce odmenu 38.000 eur

Piešťany/Trnava 4. apríla (TASR) – Na Okresnom súde v Piešťanoch dnes odročili pojednávanie, v ktorom bývalý člen predstavenstva piešťanského letiska a súčasný hlavný kontrolór mesta Trnava Vladimír Krátky žiada od spoločnosti vyplatenie odmien vo výške 38.000 eur. Aj s ďalšími poplatkami by to celkovo malo byť takmer 50.000 eur.



Žalobca pôsobil v spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. ako zástupca akcionára ministerstva dopravy od júna 2009 do októbra 2012, keď letisku šéfoval Tibor Mikuš, vtedajší predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý je najväčším akcionárom letiskovej spoločnosti. "Pán Krátky bol na 22 zasadnutiach predstavenstva, jeho účasť na jednom zasadnutí tak vychádza na 1700 eur. Aj s úrokmi a ďalšími poplatkami to má vyjsť daňových poplatníkov na takmer 2300 eur za jednu jeho ,audienciu’. Nie je mi jasné, čo vlastne za tie obrovské peniaze robil, keďže letisku nijako nepomohol, naopak letisko smerovalo k totálnemu úpadku," uviedol súčasný predseda TTSK Jozef Viskupič, ktorý sa v stredu na pojednávanie do Piešťan dostavil. Uviedol, že stále napĺňa jeden zo svojich predvolebných sľubov - záchranu a následný rozvoj piešťanského letiska. Podľa Viskupiča Krátky žiada odmeny aj za obdobie, keď už pracoval na Obvodnom úrade v Trnave, čo je, ako uviedol, v rozpore so zákonom. Z Obvodného úradu potom prešiel na post hlavného kontrolóra mesta Trnava. "Takýto človek má strážiť efektívne a zákonné nakladanie s financiami v krajskom meste? Sú toto dobré referencie pre zastávanie takejto dôležitej funkcie?" spýtal sa Viskupič.



Predseda TTSK informoval, že v rokoch 2012, 2013 a 2014 žiadalo sedem členov predstavenstva a dozornej rady letiska vyplatiť odmeny vo forme osemnásobkov ich platov. Dvaja z nich dokonca žiadajú deväťnásobok platov. Dôvodom malo byť ukončenie funkčného obdobia. "Ich požiadavka je doslova nehorázna, keďže oni sa následne opäť vrátili na tie isté pozície. Čiže žiadajú vyplatenie zlatých padákov, hoci vlastne neodišli. Celkovo ide o sumu takmer 86.000 eur, k tej už dnes prináležia aj úroky. Stále pritom hovoríme o období, kedy malo letisko státisícové straty," uviedol Viskupič.



Celý príbeh je podľa jeho vyjadrenia o tom, ako bývalé vedenie letiska Piešťany, zároveň aj TTSK, hospodárilo na letisku. "Vytvárali obrovské straty, brali pôžičky, nevytvárali žiadny obrat, nepriniesli investora ani iný rozvoj pre letisko. Zato ho zanechali s dlhom 2,2 milióna eur a popritom si ešte nárokujú nehorázne a nemorálne odmeny, o ktoré sa dnes s nami nehanbia súdiť," dodal.



"Na základe postupnej analýzy sme nadobudli dojem, že v spoločnosti mohlo dochádzať k porušovaniu povinnosti pri správe cudzieho majetku, či dokonca konaniu, ktoré mohlo smerovať k zámernému úpadku spoločnosti. Preto budeme konať a zvažujeme v tejto veci podanie trestného oznámenia," uzavrel Viskupič.



TASR požiadala o vyjadrenie aj V. Krátkeho, ten však túto možnosť nechcel využiť.