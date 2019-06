F. Rybanič potvrdil, že ostáva aj po verdikte súdu poslancom Rače

Mestská časť Rača sa o odsúdení poslanca miestneho zastupiteľstva dozvedela zatiaľ iba z médií.

Bratislava 26. júna (TASR) – Filip Rybanič bude aj po utorňajšom (25. 6.) verdikte Krajského súdu (KS) v Bratislave vykonávať funkciu miestneho poslanca v bratislavskej Rači. Hoci súd Rybaniča odsúdil na trojročný trest s jednoročným odkladom a skúšobnou lehotou, mandát poslanca mu podľa jeho slov nezaniká.



"Nakoľko som bol odsúdený podmienečne, ani prípadné dovolanie nebude mať vplyv na uplatňovanie môjho mandátu. Naďalej teda zostávam poslancom v Rači," povedal pre TASR Rybanič, ktorý je aj asistentom poslanca Národnej rady SR Jozefa Rajtára (SaS).



Mestská časť Rača sa o odsúdení poslanca miestneho zastupiteľstva dozvedela zatiaľ iba z médií. Tvrdí, však že bez bližšieho určenia, za aký trestný čin bol odsúdený. Samospráva si chce preto počkať na písomné vyhotovenie rozsudku, jeho doručenie odsúdenému a právoplatnosť.



"V prípade súdneho odsúdenia za úmyselný trestný čin vždy zo zákona zaniká funkcia poslanca. V prípade nedbanlivostného trestného činu zanikne funkcia zo zákona len vtedy, ak bol poslancovi uložený trest odňatia slobody, ktorého výkon mu nebol podmienečne odložený, ale ktorý je povinný vykonať v ústave na výkon trestu. Zánik funkcie tu nastáva zo zákona dňom nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku súdu," vysvetlila pre TASR zástupkyňa starostu Rače Lenka Antalová Plavuchová.



Rybanič mal ako zamestnanec komerčnej banky, biznis poradca, preniknúť do účtu vtedajšieho šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka. Údaje z tohto účtu sa potom objavili v niektorých médiách. Podobné aktivity vyvíjal smerom k bankovým účtom exministra financií Jána Počiatka, právoplatne odsúdeného a najnovšie obvineného podnikateľa Ladislava B., a napokon aj v kauze televíznych zmeniek obžalovaného podnikateľa Mariana K.



Podľa odvolacieho súdu sa Rybanič dopustil protiprávneho správania, spáchal zločin, keď poskytol informácie o stavoch účtov neoprávneným osobám, konkrétne bývalej redaktorke týždenníka Trend. "Skutok sa stal a spáchal ho pán Rybanič," zdôvodnil verdikt predseda senátu. Rybanič nemal v portfóliu tých klientov, ktorých účty si neoprávnene prezeral 1. júna 2016 a robil si z nich záznamy. Bol poučený o ochrane bankového tajomstva. "Zo strany obžalovaného išlo o zneužitie prihlasovacích údajov do informačného systému banky, a teda išlo o protiprávne konanie," povedal predseda senátu.



Rybanič utorkový verdikt odvolacieho súdu čiastočne uvítal. Najmä v tej časti, že postup polície bol v prvý deň jeho zaistenia nezákonný. Na strane druhej zdôraznil, že zachovanie bankového tajomstva by nemalo byť nadradené "zachovávaniu informácií o praní špinavých peňazí". Nevylúčil, že po porade so svojím obhajcom podajú mimoriadne dovolanie.