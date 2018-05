Fakultná nemocnica Nitra chce postaviť heliport na streche chirurgie

Podľa pôvodných plánov mal byť vybudovaný pri vstupe do nemocničného areálu, podľa nové zámeru má byť heliport postavený priamo na streche chirurgického pavilónu.

Nitra 17. mája (TASR) – Fakultná nemocnica Nitra pracuje na novom projekte výstavby heliportu. Podľa pôvodných plánov mal byť vybudovaný pri vstupe do nemocničného areálu, podľa nové zámeru má byť heliport postavený priamo na streche chirurgického pavilónu.



Ako nemocnica uvádza vo zverejnenom zámere, cieľom je vybudovanie vyvýšeného heliportu, ktorý sa stane súčasťou chirurgického komplexu, čím rieši „...hladký presun transportovaných pacientov na jednotlivé operačné sály vnútorným výťahom. V súčasnosti pristáva vrtuľník pri vstupe z Rázusovej ulice s potrebou ďalšieho presunu pacientov sanitným vozidlom do príslušných oddelení. Z hľadiska logistického aj bezpečnostného nie je súčasný stav vyhovujúci,“ konštatuje sa v dokumente.



Celkové náklady na vybudovanie heliportu sú vyčíslené na 1,4 milióna eur. Nemocnica chce začať s výstavbou v apríli na budúci rok. Samotná výstavba by mala trvať približne jeden rok.



Nitrianska fakultná nemocnica pôvodne plánovala vybudovať heliport z dvojmiliónovej dotácie, ktorú dostala ešte v roku 2016 od ministerstva zdravotníctva. Poskytnuté financie bolo treba vyčerpať do konca roka 2017, nemocnica to však nestihla.



Dôvodom bolo odstúpenie od zmluvy s dodávateľom projektovej dokumentácie na výstavbu heliportu. Ako pred časom uviedla hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková, k odstúpeniu od zmluvy došlo pre vážne nedostatky, ktoré by bránili realizácii diela. „Najzávažnejšou chybou bolo nesplnenie odbornej spôsobilosti zodpovednej osoby a nenaplnenie predpisu, ktorým sú stanovené podmienky letísk a heliportu,“ uviedla Timková.