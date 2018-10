Fakultná nemocnica v Žiline získala nový umývací vozík

Umývací vozík získala nemocnica podľa Zátekovej vďaka schválenému projektu organizácie Revia – Malokarpatská komunitná nadácia. Plošný výkon stroja je približne 2500 štvorcových metrov za hodinu.

Žilina 16. októbra (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline získala nový umývací vozík v hodnote 14.455 eur, ktorý umožňuje rýchlo a jednoducho umyť podlahy a zvýšiť kvalitu odstránenia vírusov a baktérií. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



"Doteraz sme nemali žiaden umývací stroj a všetky práce robili naši zamestnanci ručne. Pri menších chodbách to problém nebol, no umývanie spojovacích priestorov a veľkých plôch bolo fyzicky i časovo veľmi náročné. Viac ako 95 percent spojovacích chodieb tvorí keramická dlažba so škárami, ktoré sa bez rotačných kief čistia veľmi ťažko," uviedol správca budov FNsP v Žiline Róbert Šaray.



Plošný výkon stroja je približne 2500 štvorcových metrov za hodinu. "Zatiaľ čo pôvodne umývali spojovacie chodby štyria ľudia, dnes to zvládne na stroji jeden človek. Pracovníci sa tak môžu venovať ostatným častiam jednotlivých oddelení, na ktorých nám pomoc chýbala," zdôraznil Šaray.



Umývací vozík získala nemocnica podľa Zátekovej vďaka schválenému projektu organizácie Revia – Malokarpatská komunitná nadácia. "Súčasťou projektu boli aj odchyt, kastrácia a ošetrenie potulných mačiek, ktoré sa nachádzali v areáli nemocnice. Odchyt a vyšetrenia zabezpečili dobrovoľníci z občianskeho združenia Tul/k/áčik," dodala hovorkyňa nemocnice.