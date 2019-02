Fašiangové zvyky v Španej Doline predvádzali folkloristi z iných obcí

Domáci a hostia, ktorých je z roka na rok viac, sa stretnú na námestí, kde je pripravené občerstvenie. Aj so špecialitami zo zabíjačky, ktorá bola v centre obce už v skorých ranných hodinách.

Špania Dolina 23. februára (TASR) - Pampúchy, klobása a slivovica boli v sobotu najčastejšou ponukou obyvateľov starobylej Španej Doliny pri vítaní fašiangových "bursovníkov". Tradíciu fašiangov obnovila v tejto obci nad Banskou Bystricou skupina nadšencov z Občianskeho združenia (OZ) Zvyky a tradície pred šiestimi rokmi.



Ako pre TASR uviedla členka združenia Anna Šlauková, keďže v obci nie je folklórne zázemie, fašiangový sprievod s maskami prichádzajú do dediny robiť folklórne súbory z okolia. "Dnes je tu napríklad folklórna skupina Poničan z Poník," dodala.



"Folkloristi chodia od domu k domu, od dolného konca dediny na horný. Domácim povinšujú a povykrúcajú ich. Ľudia im za to dajú výslužku. Je to podobné ako v iných dedinách," priblížila.



Nakoniec sa domáci a hostia, ktorých je z roka na rok viac, stretnú na námestí, kde je pripravené občerstvenie. Aj so špecialitami zo zabíjačky, ktorá bola v centre obce už v skorých ranných hodinách.