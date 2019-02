Fašiangy na severnom Spiši lákajú ľudí tradíciami aj osobitou kultúrou

V obci Forbasy si môžu návštevníci aj tento rok užiť unikátnu udalosť, na ktorú sa chodia podľa nej pozerať dokonca aj zo zahraničia.

Stará Ľubovňa 26. februára (TASR) - Obdobie pred veľkonočným pôstom sa spája najmä so zábavou a hodovaním a inak to nie je ani v regióne severného Spiša a Pienin. „Fašiangy v tomto kúte Slovenska sú atraktívne bohatým programom, ktorý je úzko spätý s neopakovateľnou kultúrou a tradíciami regiónu,“ uviedla riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš - Pieniny Erika Šalatová.



V obci Forbasy si môžu návštevníci aj tento rok užiť unikátnu udalosť, na ktorú sa chodia podľa nej pozerať dokonca aj zo zahraničia. Tradičnú zabíjačku v sobotu 2. marca doplní fašiangový sprievod s dominantnou postavou veľkého „turoňa“. Táto bytosť je opradená hneď niekoľkými legendami. „Turoňa mali Forbašania vyhrať za fľašu pálenky kdesi na Liptove. Odvtedy sa tam konajú takéto sprievodné predstavenia trvajúce dodnes. Chlap vo viac ako desať kíl vážiacej maske to však vôbec nemá jednoduché. Počas pohybu má zastretý zrak a pomocou lana ho riadi ďalšia postava zo sprievodu,“ priblížila Šalatová.



Fašiangové tradície zachovávajú aj na Hrade Ľubovňa, kde si pre návštevníkov v nedeľu 3. marca pripravili bohatý program a budú si môcť v skanzene pod hradom pochutnať na tradičných šiškách, klobáskach či iných zabíjačkových dobrotách. Tie k fašiangovým slávnostiam neodmysliteľne patria. „Priaznivci zábavy by nemali vynechať fašiangový sprievod masiek. V prípade, že sami prídu v maske alebo v kroji, získajú vstup zdarma. Nebude chýbať ani ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb – pochovávanie basy,“ doplnil riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík s tým, že o kultúrny program sa postarajú účinkujúci z folklórnych súborov Vrchovina a Čirčanka, vystúpi aj detský folklórny súbor Podtatranček.



Vyvrcholením fašiangového programu na severnom Spiši bude pochovávanie basy Rózy, spojené s koncom hodovania a nástupom pôstneho obdobia. V minulosti bolo toto obdobie spájané najmä s konzumáciou kašovitej stravy, strukovín a kyslej kapusty na prečistenie organizmu a oddych pred blížiacou sa jarou. „Na Námestí generála Štefánika v Starej Ľubovni sa 5. marca uskutoční symbolický pohreb tohto hudobného nástroja. Občania sa prestroja za farára, kostolníka či profesionálne plačky a vo víre plaču, tanca a zábavy sa na dlhší čas rozlúčia s hostinami a veselicami,“ doplnila Šalatová. So svetskými radovánkami sa na pochovávanie basy príde rozlúčiť aj folklórny súbor Ľubovňan, detský folklórny súbor Ľubovňanček a dychová hudba Ľubovnianka.



Fašiangy sú úzko spojené aj s láskou a jej spečatením. „Mimoriadne natešené boli v tomto období mladé vydajachtivé devy. Časté veselice totiž poskytovali veľa možností nájsť si toho pravého. Hovorievalo sa, že ak sú fašiangy dlhé, vydajú sa aj škaredé dievky. Za ženy sa však zvykli preobliekať aj mládenci. V maskách tak chodili od domu k domu. Za odmenu dostávali dobroty a, samozrejme, aj pálenku,“ uzatvára Šalatová.