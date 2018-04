FCC Gliding v Prievidzi privítal vyše 100 plachtárov

Piloti budú s vetroňmi súťažiť od nedele do 19. apríla v troch triedach: klubovej, zmiešanej a 15-metrovej.

Prievidza 8. apríla (TASR) – Na 11. ročníku medzinárodnej plachtárskej súťaže Flight Challenge Cup (FCC) Gliding sa na letisku v Prievidzi zišlo 106 pilotov zo 16 krajín sveta.



Piloti budú s vetroňmi súťažiť od nedele do 19. apríla v troch triedach: klubovej, zmiešanej a 15-metrovej. V prvej disciplíne sa v nedeľu mohli piloti pozrieť do Zlatých Moraviec, Nitry, ale i Trenčína.



Podľa riaditeľa súťaže Jozefa Horňáka sú v štartovom poli napríklad piloti z Austrálie či Južnej Afriky. "Preleteli mnohé kilometre, aby sa zúčastnili na FCC. V podstate sú to prvé jarné preteky a ľudia sa tu chodia rozlietať. Prišiel aj Poliak Sebastian Kawa – niekoľkonásobný majster sveta a minuloročný víťaz Grand Prix, nechýbajú ani pilotky z Českej republiky, ktoré sú pravidelnými účastníčkami," doplnil Horňák.



"Začína sa jar, takže dúfam, že od nedele sa počasie zlepší. Predpoklad je, že prvých päť dní by sa malo letieť a počasie by sa malo stále vylepšovať," dodal riaditeľ súťaže.



FCC Gliding považujú plachtári za neoficiálne majstrovstvá sveta.