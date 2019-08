Festival Cinematik dá priestor čarodejniciam a portugalským filmom

Viaceré z uvádzaných filmov budú mať na festivale svoju slovenskú premiéru.

Piešťany 7. augusta (TASR) - Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany sa bude konať od 10. do 15. septembra. Jeho štrnásty ročník okrem dvoch hlavných súťaží Meeting Point Europe a Cinematik.doc prinesie aj osem nesúťažných sekcií. Viaceré z uvádzaných filmov budú mať na festivale svoju slovenskú premiéru.



Podľa PR festivalu Petra Konečného jednou z najvyhľadávanejších programových sekcií Cinematiku je polnočná sekcia Za hranicou kultu, ktorá si v tomto ročníku posvieti na filmové čarodejnice. Zaradená je okrem iných novinka režiséra Petra Stricklanda Také krásne šaty, Suspiria talianskeho hororového majstra Daria Argenta, Love Witch americkej filmárky Anny Billerovej. Do minulosti sa diváci budú môcť vrátiť aj s jediným československým zástupcom v tejto sekcii - Kladivom na čarodejnice Otakara Vávru.



V sekcii Pod lupou festival zaostrí na portugalskú kinematografiu. Uvádzané filmy doprajú pohľad do kuchýň, obývačiek a spální dnešných Portugalčanov. "Ako napríklad v najúspešnejšom portugalskom filme za rok 2011 Sangue do meu sangue (Krv mojej krvi) režiséra a scenáristu Joaa Canija či Os Maias – Cenas da Vida Romântica (Maiasovci – Príbeh portugalskej rodiny), čo je divácky najúspešnejší portugalský film roku 2014," informoval Konečný.



Podujatie podporuje Audiovizuálny fond, Ministerstvo financií SR a Ministerstvo dopravy a výstavby SR, spoluorganizátorom je mesto Piešťany. Čestnou riaditeľkou festivalu je od jeho vzniku herečka Božidara Turzonovová, výkonným riaditeľom Tomáš Klenovský a umeleckým riaditeľom Vladimír Štric.