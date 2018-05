Festival DAAD v Bratislave ponúka pestré podoby architektúry a dizajnu

Voľne prístupné prednášky, besedy, filmy, videoprezentácie tvorby autorov, výstavy a diskusie tvoria program až do nedele 3. júna. Niektoré výstavy potrvajú dlhšie.

Bratislava 29. mája (TASR) – Deviaty ročník medzinárodného festivalu Dni architektúry a dizajnu (DAAD) ponúka v rôznych bratislavských priestoroch pestrý program. Voľne prístupné prednášky, besedy, filmy, videoprezentácie tvorby autorov, výstavy a diskusie tvoria program až do nedele 3. júna. Niektoré výstavy potrvajú dlhšie.



"Inšpiráciou pre vznik festivalu v roku 2010 bolo znechutenie, čo a ako sa u nás stavia. Chceme, aby architektúra bola pre ľudí, to je naším zámerom aj teraz," zdôvodnila na utorkovej tlačovej konferencii Tatiana Kollárová, ktorá so Štefanom Polakovičom sú jeho hlavní organizátori.



Zámerom festivalu je podpora kvalitnej architektúry a dizajnu prostredníctvom pozitívnych príkladov z domáceho i zahraničného prostredia.



Tento rok sa zameriava na verejný priestor a architektúru, ktorej prioritou je sociálny a verejný záujem.



Podľa Polakoviča je dobré, že tu chodia poprední architekti z rôznych krajín, ktorí prezentáciami približujú, ako rozmýšľať a stavať v mestách. Medzi nimi je hlavná architektka dánskej Kodane Tina Saaby, vzorového mesta pre život, o čom nás presvedčí na utorkovej večernej prezentácii počas otvorenia festivalu.



V nasledujúcich dňoch medzi rečníkmi tzv. Prvej ligy sú ďalšie osobnosti súčasnej svetovej scény. Napríklad belgický architekt Xaveer De Geyter (ateliér XDGA), londýnsky architekt Jonathan Sergison (Sergison Bates architects), Walter van Dijk (NL Architects) z Amsterdamu, Piet Eckert (E2A Architekten) z Zürichu a iní.



V sprievodnom programe má Clubovka dva spoločenské večery. Jedným bola v nedeľu (27.5.) verejná projekcia dokumentárneho filmu Prvá dáma českej architektúry o Alene Šrámkovej. Uviedla ho režisérka Jana Chytilová s českým kritikom a historikom architektúry Rostislavom Šváchom. Hosťom druhej Clubovky bude architekt Martin Rein - Cano z progresívneho berlínskeho ateliéru krajinnej architektúry Topotek 1.



Ego je slávnostný večer s osobnosťami slovenskej architektúry, ktoré už nie sú aktívni projektanti. Tohoročným hosťom bol v pondelok (28.5.) architekt Ilja Skoček (1930) z legendárneho tria Konček Skoček Titl. Spoločenská udalosť spojená s diskusiou bola úvodom k výstave SKOČEK + SKOČEK + SKOČEK, ktorá až do konca festivalu predstavuje výber z diela otca a jeho synov, architektov Iľju a Martina Skočka.



Výstavný formát Superdesignstudio predstavuje v historických komnatách Primaciálneho paláca päť výstav. Opendesignstudio na pôde Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity zverejní aktuálne diplomové projekty študentov architektúry, urbanizmu a dizajnu, pridá aj Archfilm - prehliadku filmov o súčasnej architektúre. Modelová expozícia Development v galérii Archa upozorňuje na dobré príklady veľkých developerských projektov v Bratislave. Výstavy sú aj v Poľskom inštitúte, galérii Spolku architektov, Design factory, dvorane ministerstva kultúry a na Hviezdoslavovom námestí.



Čierne diery je projekt, ktorý systematicky upozorňuje na zabudnuté dedičstvo industriálnej architektúry na Slovensku. Chýbať nebude ani tradičný partnerský alternatívny trh Urban Market. Uskutoční sa 1.-3. júna prezentáciou 130 značiek a tvorcov z oblasti dizajnu, šperkov a doplnkov do domácnosti i pestrým programom pre deti aj dospelých.