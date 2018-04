Festival duchov a strašidiel v Bojniciach odhaľuje démonov v nás

Návštevníkov za múrmi zámku čakajú Matúš Čák Trenčiansky, Anna Rosina Listhiusová či ďalší Thurzovci. Príbeh o nich im rozpovie niekoľko desiatok účinkujúcich, a to i profesionálnych hercov.

Bojnice 27. apríla (TASR) - Myšlienka, že sa v každom človeku skrýva démon, sprevádza jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel (MFDaS) v Bojniciach. Podujatie, tento rok s podtitulom Vládca času, prináša na Bojnický zámok dávku strachu a drámy vo vybraných termínoch od piatka do skoro polovice mája.



"Tohtoročný festival duchov a strašidiel je takým prierezom celej histórie zámku a hlavne tých tragickejších udalostí. Celá pointa festivalu je vlastne o démonoch v nás, čiže každá z postáv bojuje s nejakým svojím vnútorným rozpoložením a snaží sa nájsť východisko z kritickej situácie. Vždy sa musí rozhodnúť, buď dobre, alebo zle," povedal pre TASR režisér festivalu Michal Récky.



Návštevníkov za múrmi zámku čakajú Matúš Čák Trenčiansky, Anna Rosina Listhiusová či ďalší Thurzovci. Príbeh o nich im rozpovie niekoľko desiatok účinkujúcich, a to i profesionálnych hercov. V deji nechýba okrem napätia i vtip, ten však nie je prvoplánový, divákov má zabaviť v inotajoch s dávkou sarkazmu a irónie. Návštevníkov zámkom sprevádza i strach.



"Nie je to klasické strašenie, vždy má každá postava, napríklad Čák, realistický vývoj a zažíva reálne situácie a potom až na konci sa dostáva do konfrontácie so svojím svedomím," dodal Récky.



Podujatie sa uskutoční v priestoroch Bojnického zámku v termínoch od piatka do 1. mája, 4. a 5. mája, 7. a 8. mája a od 11. do 13. mája.



Aktuálny ročník festivalu, ktorého história sa začala písať v roku 1994, má byť posledným v terajšej podobe. Riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM)- Múzea Bojnice Ján Papco už skôr avizoval, že strašidlá budú návštevníci stretávať, kedykoľvek prídu do Bojníc.