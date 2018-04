Festival [fjúžn] začína diskusiou s prenasledovanou žurnalistkou

Festival bude v sobotu (21.4) súčasťou Dobrého trhu, počas ktorého organizátori pripravili diskusie, vystúpenia, tvorivé dielne, umeleckú aj gastronomickú zónu.

Bratislava 20. apríla (TASR) - V Bratislave sa v piatok začína 13. ročník festivalu [fjúžn]. Témou podujatia, ktoré organizuje Nadácia Milana Šimečku a jeho hlavným cieľom je "spájať ľudí najrozmanitejších kultúr, zvyšovať povedomie o nových menšinách na Slovensku, prezentovať cudzincov a scitlivovať verejnosť na témy migrácie a multikulturalizmu", je tento rok Dôvera. Oficiálny program sa začína o 18.30 v Novej Cvernovke diskusiou s prenasledovanou žurnalistkou Nazeehou Saeed, ktorá má viac ako 18 rokov skúseností v medzinárodnej tlači, rádiu a televízii. Venuje sa predovšetkým ľudským právam a politickému spravodajstvu, advokuje za slobodu tlače a slova.



V rámci festivalového warm-upu vo štvrtok (19.4.) v Open Gallery otvorili výstavu fotografií zo spoločného projektu mexicko-amerického fotografa Noela Roja a slovenskej novinárky Magdalény Vanculčiakovej pod názvom Ženy, ktoré zostali. Hudobne sa návštevníci na festival nových menších naladili v KC Dunaj na vystúpení španielsko-argentínskej kapely Colectivo Panamera a domácich Bad Karma Boy, ktorí sa predstavili spolu so špeciálnym hosťom. Tým bol írsky pesničkár žijúci na Slovensku Graeme Mark.



Festival bude v sobotu (21.4) súčasťou Dobrého trhu, počas ktorého organizátori pripravili diskusie, vystúpenia, tvorivé dielne, umeleckú aj gastronomickú zónu. Večer sa o zábavu postará osemčlenná medzinárodná kapela z Prahy a domáca reggae špička - v MMC zahrajú o 21.00 h TiNG & Medial Banana + U-Cee.



Návštevníkov festivalu čaká tiež exkluzívna slovenská premiéra holandského filmu I Love My Muslim, ktorá sa uskutoční v Kine Lumiére v sobotu 21. apríla o 19.00 h. Po projekcii dokumentu dvojice Marjolein Busstra a Rebekka van Hartskamp zachytávajúci príbeh 62-ročnej Holanďanky, ktorá konvertovala na islam z lásky k 33-ročnému líbyjskému bojovníkovi za slobodu, bude nasledovať diskusia s hlavnou aktérkou a producentmi filmu.



Festival ponúka program až do 27. apríla. V pondelok (23.4.) to bude [fjúžn] prechádzka s fotografkou a pedagogičkou Oljou Triaškou Stefanovič, ktorá sa narodila v Novom Sade v Srbsku, ale na Slovensku sa ako cudzinka už dávno necíti. Sama sa považuje za Bratislavčanku a návštevníkov festivalu prevedie svojimi obľúbenými miestami v Starom meste. V programe ďalej figuruje napríklad koncert World [fjúžn] Music v Tanečnom divadle Ifjú Szivek, či ekumenické podujatie Za dôveru: Koncert detského zboru Superar vo Veľkom evanjelickom kostole.



Kompletný zoznam podujatí je dostupný na www.fjuzn.sk.