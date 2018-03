Festival Hory a mesto otvoria slovenskí horolezci aj film P. Barabáša

Vo voľne dostupných priestoroch centra sa pre verejnosť festival otvorí už o 18.00 vystúpením Simy Martausovej, ktorá sa netají svojou slabosťou pre prírodu a horské športy.

Bratislava 21. marca (TASR) - V Bratislave sa v stredu začína Medzinárodný festival horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto. Dejiskom 19. ročníka je obchodné centrum Bory Mall s kinami Cinemax. Program štartuje vystúpením speváčky Simy Martausovej spojeným s premietaním a autogramiádou. Uskutoční sa tiež vyhlásenie fotosúťaže, do ktorej bolo prihlásených 540 fotografií, po ňom si diváci môžu pozrieť najnovší film Pavla Barabáša Vábenie výšok. Hlavný program otvorí súčasná špička slovenského horolezectva.



Prezentáciu štyroch slovenských hostí v rámci otváracieho večera - špičkových lezcov Joža Krištoffyho, Ondra Húserku, Vlada Lineka a filmára Martina Grajciara avizuje programový riaditeľ festivalu Alan Formánek. "Minulý rok v júli pôsobili v Kirgizsku v doline Ak-Suu a za nepriaznivých podmienok sa im podaril výnimočný, náročný prvovýstup západnou stenou Piku Aleksandra Bloka. Výstup sa volá Summer Bouquet, kľúčovú dĺžku klasifikácie 9+ má vo výške nad 5000 metrov, a tým patrí medzi najťažšie technické výstupy na svete v tejto výške," vysvetlil. Rozprávanie a premietanie o Summer Bouquet sa chystá o 19.00 v Kinosále E.



Vo voľne dostupných priestoroch centra sa pre verejnosť festival otvorí už o 18.00 vystúpením Simy Martausovej, ktorá sa netají svojou slabosťou pre prírodu a horské športy. "Jej blok známych pesničiek v sprievode gitary je spojený s premietaním fotografií z jej nedávneho výstupu na Mont Blanc a autogramiádou. Vstup je voľný," informovala TASR PR manažérka festivalu Zuzana Golianová.



Vyhlásenie Fotosúťaže Hory a mesto 2018 sa začne o 19.30 v Kinosále C. Do uzávierky dostali organizátori 540 fotografií, ktoré sa o ocenenia uchádzali v troch kategóriách Horské a outdoorové športy, Horská kultúra a ľudia, Horská krajina. Tohtoročnou novinkou je špeciálna cena Best V4 Mountain Photography. Po vyhlásení fotosúťaže festival premietne celovečerný dokument Pavla Barabáša Vábenie výšok, ktorý cez pohľad jednej generácie zachytáva vývoj slovenského himalájskeho horolezectva. To zaznamenalo ku koncu minulého storočia svetové výkony, ale i pády.



Už v prvý deň festivalu začína pracovať filmová porota, ktorej zloženie má vyšehradský rozmer, a práve na ten chce festival upozorniť v rôznych formách. Súťažné filmy budú posudzovať český režisér a kameraman Petr Kašpar, poľský himalájista a vydavateľ Alek Lwow a Slováci dokumentaristka Diana Fabiánová, spisovateľka Mária Modrovich, televízny režisér a horolezec Miloslav Končok, kameraman Ľudovít Hičár.



Sprievodný program je aj tohto roku bezplatný. Medzi jeho novinky patria workshop v boulderingu, horský fotokútik, v ktorom si môžu záujemcovia urobiť štylizované fotografie v horolezeckom výstroji. Tradične nebudú chýbať Lezecké preteky V4 Boulder Cup 2018 - Majstrovstvá Slovenska v boulderingu, Festivalový náučný chodník, dopoludňajšie premietania pre školy, fotografické výstavy, Festivalový miniveľtrh, lezecké atrakcie. "Dominantnou zostáva filmová prehliadka, v ktorej je tohto roku takmer 50 filmov, 13 z nich je slovenských," dodala Golianová.



Festival potrvá do 25. marca.