Festival letectva v Piešťanoch otvorí viacero parkovísk

Piešťany 29. apríla (TASR) – Počas víkendu 4. a 5. mája sa na Letisku Piešťany uskutoční Festival letectva Piešťany 2019. Bude venovaný 100. výročiu smrti Milana Rastislava Štefánika a bude oficiálnou súčasťou celoštátnej spomienky. Jeho organizátorom je Slovenská letecká agentúra, s. r. o., s podporou Ministerstva kultúry SR a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK), mestom Piešťany, Spoločnosťou M. R. Štefánika a Vojenským historickým ústavom. Očakáva sa účasť najmenej 30.000 návštevníkov.



"Pre náš kraj je výborná správa, že sa nám podarilo vrátiť letecké dni na letisko v Piešťanoch. Táto oslava letectva sa obnoví po dvanástich rokoch,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Po oba dni je pripravený bohatý hlavný i sprievodný program. Pre verejnosť budú pripravené parkoviská s kapacitou 12.000 vozidiel priamo pri letisku. Brány podujatia sa otvoria o 8.00 h.



Motorizovaní návštevníci prichádzajúci od Bratislavy sa na parkovisko P1 dostanú sa cez bránu Bratislava, motorizovaní návštevníci zo severu od Žiliny po diaľnici D1 použijú výjazd z diaľnice D1 na smer Piešťany - Horná Streda a na letisko vojdú cez bránu Trenčín.



Cyklisti a motocyklisti majú určenú vlastnú plochu - Parkovisko PB (vyhradené pre 600 bicyklov a kolobežiek) a Parkovisko PM (vyhradené pre 140 motocyklov), ktoré sa nachádzajú pri bráne Múzem. Na príjazd na vyhradenú parkovaciu plochu môžu použiť ktorýkoľvek smer príjazdu.



Návštevníci prichádzajúci autobusom alebo vlakom môžu použiť autobusovú kyvadlovú dopravu. Zabezpečí odvoz návštevníkov festivalu z autobusovej a vlakovej stanice Piešťany z dočasnej zastávky. Trasa kyvadlovej dopravy je navrhnutá zo stanice cez Železničnú – Mojmírovu – Vodárenskú – Jánošíkovu ulicu smerom k letisku a návrat po ceste I. triedy č.61 a po ulici A. Hlinku naspäť. Kyvadlová doprava bude zabezpečovať aj spätný odvoz návštevníkov. Vstup do priestoru letiska je cez bránu Múzeum.



Podľa hovorcu podujatia Dušana Heina netreba zabudnúť, že veľké letecké akcie s množstvom ľudí si vyžadujú aj obmedzenia, aby bol zabezpečený príjemný a bezpečný zážitok pre všetkých. "Z pochopiteľných dôvodov nebude možné priniesť si drony či iné lietajúce zariadenia. Na letisko návštevníkov určite nepustia so psom ani iným zvieraťom a do areálu nebude možné vziať si bicykel ani segway," informoval Hein. Zakázanými predmetmi sú akékoľvek strelné zbrane, nože a rezné nástroje, výbušniny a jej komponenty a ďalšie.



Občerstvenie je zabezpečené, všetky atrakcie pre deti i dospelých v areáli festivalu budú už v cene vstupenky, takže okrem jedla či pitia a prípadných suvenírov nebudú musieť návštevníci po zaplatení vstupného minúť už ani euro,” uzatvoril hovorca.



Bližšie informácie sú na www.festivalletectva.sk.