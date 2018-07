Na popradskom festivale vystúpi Rytmus aj Heľenine oči

Témou tohtoročného festivalu, ktorý organizátori pripravili v spolupráci s Klubom Sobotčanov, bude 300. výročie úmrtia rodáka zo Spišskej Soboty Jána Brokoffa.

Poprad 19. júla (TASR) – Začiatok augusta bude v najväčšom meste pod Tatrami opäť patriť festivalu Made in Slovakia. Od 1. do 4. augusta pripravili v rámci 7. ročníka v centre Popradu bohatý program, spojený bude s prezentáciou a predajom slovenských výrobkov. „Prihlásených máme 102 slovenských vystavovateľov od Bratislavy až po Michalovce. Verím, že sedmička nám prinesie šťastie, najmä čo sa počasia týka,“ uviedol na tlačovej konferencii predseda Občianskeho združia Pre mesto Ondrej Kavka.



Okrem iných sa v centre Popradu predstavia aj drevorezbári pod vedením Adama Bakoša. Súčasťou programu bude v stredu 1. augusta vystúpenie skupiny Heľenine oči, do mesta zavíta humorista Jožko Jožka či raper Rytmus. O deň neskôr môžu návštevníci vidieť Juraja Baču a kapelu Iné kafe, piatok 3. augusta bude patriť Babjakovcom, skupinám Lavagance a Billy Barman. Na štvrtý deň festivalu je pripravený kultúrny program pod názvom Made in Poprad, kde sa predstavia spolky, kapely a iné komunity pôsobiace na území mesta a vystúpi aj Milo Suchomel – Sax in the city.



Kavka ďalej dodal, že témou tohtoročného festivalu, ktorý organizátori pripravili v spolupráci s Klubom Sobotčanov, bude 300. výročie úmrtia rodáka zo Spišskej Soboty Jána Brokoffa. Tento rezbár a sochár pôsobil v Prahe a vytvoril množstvo barokových diel, azda najznámejšou je jeho socha sv. Jána Nepomuckého na Karlovom moste vyhotovená z bronzu v roku 1683.



„Dostali sme ponuku od organizátorov, aby sme sa nejakým spôsobom podieľali na prezentácii Spišskej Soboty, túto ponuku sme prijali a budeme mať teda stan v blízkosti medzikostolia. V ňom budeme prostredníctvom info panelov prezentovať historickú Spišskú Sobotu a jej pamiatky. Nechceme však, aby to ostalo len pri obrázkoch, ale chceme návštevníkov festivalu pozvať priamo do tejto mestskej časti. Preto bude z Námestia sv. Egídia počas všetkých dní premávať turistický vláčik priamo do Spišskej Soboty,“ priblížila podpredsedníčka Klubu Sobotčanov Radka Novotná. Dodala, že v rámci zakúpenia vstupenky na vláčik získajú návštevníci vstupenku aj do viacerých kultúrnych zariadení, napr. do Tatranskej galérie, Podtatranského múzea a budú môcť absolvovať aj prehliadku Kostola sv. Juraja a pripravený je pre nich program so sprievodcom.



V spolupráci so súborom Art Academy zároveň pripravili aj divadelné predstavenie o živote a diele Jána Brokoffa. „Toto dramatické pásmo bude mať premiéru v stredu o 18. hodine a ďalšie predstavenie bude v piatok o 19. hodine na hlavnom pódiu na námestí,“ upozornila Novotná.



Cieľom festivalu Made in Slovakia, ktorý je jedným z najväčších podujatí v rámci popradského kultúrneho leta, je dať priestor na prezentáciu slovenským výrobcom a umelcom. „Je to už siedmy ročník tohto podujatia, takže už má určitú tradíciu v našom meste a verím, že festival bude súčasťou kultúrneho a spoločenského života našich obyvateľov, ale i návštevníkov mesta aj po ďalšie roky,“ uzavrel primátor Popradu Jozef Švagerko.