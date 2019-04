Festival na Bojnickom zámku rozpovie príbeh aj o nenaplnenej láske

Romantický sen rozpráva príbeh premeny zanedbaného hradu na romantický zámok.

Bojnice 8. apríla (TASR)- Z vizionárskej architektonickej predstavy grófa Jána Františka Pálfiho o romantickom Bojnickom zámku vychádza prvý ročník nového podujatia Slovenského národného múzea (SNM)- Múzea Bojnice. Festival zámockých príbehov sa tam uskutoční v polovici mája, informovala vedúca oddelenia múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom múzea Petra Gordíková.



"Festival pozornosť zameriava hlavne na krásu minulosti, poetiku príbehov, čaro umenia a silu miesta, dýchajúceho históriou. Jeho prvý ročník nesie názov Romantický sen," načrtla Gordíková.



Romantický sen rozpráva príbeh premeny zanedbaného hradu na romantický zámok. Architektom tejto veľkolepej prestavby bol Jozef Hubert. "V skutočnosti bol však iba vykonávateľom príkazov bohatého zákazníka s vysoko vycibreným umeleckým vkusom, grófa Pálfiho, ktorý kreslil, navrhoval, korigoval a riadil všetky práce. Ako vzor na prestavbu použil francúzske gotické hrady, pápežský palác v Avignone i ranú renesančnú taliansku architektúru. Prestavba trvala 22 rokov a pôvodný barokový komplex zmenila na architektonicky zladený celok," priblížila Gordíková.



Romantický sen však podľa nej nie je len o prestavbe, inšpiráciách a architektúre. "Predovšetkým je to príbeh o nenaplnenej láske, vizionárskych predstavách, veľkých snoch aj ťažkých rozhodnutiach," dodala.



Návštevníci si podujatie na Bojnickom zámku budú môcť pozrieť od 8. do 12. mája a následne od 16. do 19. mája.