Festival na Liptove ponúkne cestovateľské zážitky zo Sibíri aj Nórska

Liptovský Mikuláš 13. júla (TASR) - Prvý ročník podujatia Infofest prinesie od piatka do soboty 14. júla do Liptovského Mikuláša prednášky profesionálnych cestovateľov o známych i neznámych miestach zo všetkých kútov sveta. Dejiskom festivalu bude Námestie osloboditeľov a miestny dom kultúry. TASR informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



„Rozprávanie bude popretkávané súťažami, kvízmi, 3D projekciou či speváckymi vystúpeniami. Návštevníci festivalu sa počas dvoch dní prenesú do takých destinácií, ako je Vietnam, Nórsko, Sibír, Aljaška či Nový Zéland,“ uviedol liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.



Podujatie ponúkne aj komentovanú prehliadku mesta, fotografickú výstavu či tombolu. V hudobnom programe sa predstavia skupiny ABBA Stars, Claara, Verona, folklórny súbor Majerán z Liptovského Hrádku či Peter Nagy s kapelou Indigo.



Vstup na festival je voľný. Podrobnejšie informácie o programe nájdu záujemcovia na stránke infofest.sk.