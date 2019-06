Festival rozhlasovej hry v Trnave ukončilo vyhlásenie víťazov

Porota hodnotila invenčnosť tvorcov, ale aj dramaturgické a hudobné spracovanie, herecké výkony, prácu s prostriedkami tvoriacimi jej zvukovú rovinu a tvorivé prístupy v rámci režijnej koncepcie.

Trnava 12. júna (TASR) - Slávnostným večerom, ktorého súčasťou bolo vyhlásenie výsledkov súťaže, vyvrcholil v stredu v Divadle Jána Palárika v Trnave Festival rozhlasovej hry. Hlavné ceny a ceny za výnimočný umelecký výkon v dvoch kategóriách udelil na základe rozhodnutia odbornej poroty generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Jaroslav Rezník.



"Som rád, že Festival rozhlasovej hry potvrdil tendenciu zásadnej revitalizácie a oživenia tohto kráľovského rozhlasového žánru na pôde Slovenského rozhlasu. Ešte viac ma teší, že na základe zoznamu nominovaných a následne ocenených hier sa ukazuje, že Rádiu Devín a Odboru literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu sa podarilo vybudovať tvorivú dielňu dramatických rozhlasových žánrov. Dokázali prekonať generačný výpadok tvorcov rozhlasových hier v uplynulých desiatich rokoch, keď bola na okraji záujmu. Blahoželám a ďakujem všetkým, ktorí sa na festivale podieľali a verím, že sa o dva roky opäť spolu stretneme na tomto mimoriadne vydarenom podujatí," uviedol Rezník.



Cenu za najlepšiu rozhlasovú hru do 30 minút získala Feldpošta od Barbory Nitschovej, ktorá oživila zabudnutú minulosť pomocou autentického príbehu konkrétnej rodiny. Porota na tejto dokumentárnej dráme ocenila dôsledné vyťaženie všetkých predností z použitej epištolárnej formy. Text podľa poroty rovnocenne spája emocionálnu a dokumentárnu zložku, má silnú réžiu a zvukovo vyváženú kompozíciu.



Cenu za výnimočný výkon v rozhlasovej hre do 30 minút dostal Miroslav Dacho. Porota zhodnotila, že tento tvorca je obdivuhodný svojím úsilím sprístupňovať moderným spôsobom súčasnému rozhlasovému publiku neprávom zabudnuté diela slovenskej literárnej klasiky.



Najlepšou rozhlasovou hrou nad 30 minút sa stalo dielo Ivice Ruttkayovej Volám sa Mária. Porota vyzdvihla komplexné uchopenie témy zo strany autorky a dramaturgie, ale taktiež réžiu, zvuk, dizajn a herecké výkony. Hra prináša kolektívny portrét súčasnej ženy a jej myšlienkové posolstvo sa vyznačuje otvorenosťou, viacvrstvovosťou a metaforickosťou.



Ľudmila Hodulíková si prevzala cenu za výnimočný výkon v rozhlasovej hre nad 30 minút za hudobnú dramaturgiu v hre Papuša. Podľa poroty autorka svojím citlivým prístupom k výberu hudobného materiálu zásadným spôsobom prispela k vysokej umeleckej úrovni tejto výnimočnej hry.



Ako povedal predseda poroty, spisovateľ Pavol Rankov, rozhodovanie bolo náročné, pretože vo viacerých kategóriách sa jej členovia rozhodovali spomedzi troch až štyroch takmer rovnocenných adeptov. "To znamená, že kvalitných rozhlasových hier a umeleckých výkonov bolo dosť, a to je potešujúce," dodal.



Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča získal herec a dlhoročný spolupracovník Slovenského rozhlasu, člen súboru trnavského divadla Vladimír Jedľovský. Cenu Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave udelil dekan Divadelnej fakulty Juraj Letenay na základe rozhodnutia sedemčlennej študentskej poroty hre Posledné dni ľudstva autorov Karl Kraus, Ján Mikuš a Jana Mikuš Hanzelová.



Riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová cenu za adaptáciu diela slovenského spisovateľa do rozhlasovej podoby označila ako poctu in memoriam predčasne zosnulému spisovateľovi Petrovi Krištúfkovi v súvislosti s jeho titulom Drak sa opäť vracia.



"Vďaka festivalu sme naplno pocítili podporu RTVS našej dramatickej tvorbe. Vľúdne prijatie rozhlasovej produkcie trnavským kultúrnym publikom zároveň posilnilo moje presvedčenie o zmysle nenápadnej, no efektnej práce mojich kolegov autorov, dramaturgov, režisérov, hudobných dramaturgov, hercov a zvukových majstrov. Naše rozhlasové hry rozhodne nie sú za zenitom," uzavrela výkonná riaditeľka festivalu a vedúca odboru literárno-dramatickej výroby Zuzana Belková.