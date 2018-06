Festival Utgard sprostredkuje život a boj v včasnom stredoveku

Organizátori podujatia pripravili program, v ktorom nebudú chýbať remeselníci, ukážky dobovej kuchyne, bojové hry a turnaje bojovníkov využívajúcich funkčné repliky chladných zbraní.

Partizánska Ľupča 25. júna (TASR) – Festival včasného stredoveku Utgard, ktorý sa uskutoční v dňoch 30. júna až 1. júla na Liptove, ponúkne živú prezentáciu života a boja v 9. – 11. storočí na Veľkej Morave, v Kyjevskej Rusi, Pobaltí i Škandinávii. Program podujatia sa sústredí do archeoparku Liptovia v Partizánskej Ľupči a počas víkendu sa predstaví viac ako 600 účinkujúcich z deviatich krajín. TASR informovala manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.



Organizátori podujatia pripravili program, v ktorom nebudú chýbať remeselníci, ukážky dobovej kuchyne, bojové hry a turnaje bojovníkov využívajúcich funkčné repliky chladných zbraní a výzbroje, súťaže pre deti a mnoho iného. "Návštevníkom ukážeme, ako to bolo v skutočnosti, vyvrátime ich predstavy o rytieroch a princeznách, Vikingoch s rohami na helmách. U nás zabudnú na obraz mierumilovných Slovanov a krvilačných Avarov," prezradil predseda občianskeho združenia a veliteľ skupiny oživenej histórie Utgardar Martin Matejko.



Nezabudnuteľným zážitkom bude podľa neho veľká bitka viac ako troch stoviek bojovníkov bez scenára. "O slávu sa na bojovom poli budú biť bojovníci zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Ruska, Bieloruska, Bulharska, Rumunska a Francúzska. V rámci programu návštevníkov pohltí mystika dobovej hudby, ktorá ich v autentickom historickom prostredí archeoparku prenesie do obdobia pred tisíc rokmi," priblížil. Sobotňajší program ukončí o 22. h ohňová šou.



Festival včasného stredoveku Utgard sa podľa organizátorov radí medzi najvýznamnejšie monotematické historické festivaly v strednej Európe. "Každý, kto chce vidieť a zažiť, ako sa žilo a bojovalo vo včasnom stredoveku, by mal navštíviť Liptov už tento víkend," uzavrela riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.



Viac informácií o podujatí možno nájsť na regionálnej webovej stránke pod linkom https://www.visitliptov.sk/podujatie/utgard-2018/.