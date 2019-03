Festival v Lučenci vyvrcholí koncertmi skupín Noisecut a Talkshow

Tretí ročník sa zameral na tri hlavné témy, ako sú Prečo mladých inšpiruje extrémizmus, Ako ustáť globálny konzum a Rómska debata.

Lučenec 23. marca (TASR) - Vystúpením bratislavského divadla Skrat a večerným koncertom skupín Noisecut a Talkshow vyvrcholí v sobotu v Lučenci 3. ročník multižánrového Festivalu Svet v meste.



Festival je pokračovaním filmového festivalu Jeden svet Lučenec. Organizátori sa rozhodli posunúť festival z filmového na multižánrový, a to si žiadalo vytvorenie občianskeho združenia rovnomenného názvu Svet v meste. Tretí ročník sa zameral na tri hlavné témy, ako sú Prečo mladých inšpiruje extrémizmus, Ako ustáť globálny konzum a Rómska debata.



„Potešilo nás, že pre tento ročník sme vytvorili spoluprácu so Strednou odbornou školou hotelových služieb a dopravy v Lučenci, ktorá sa spolupodieľa na celkovej organizácii podujatia. Celkovo to odráža hlavnú myšlienku komunitného organizovania a spoločenského angažovania, na ktorých základoch festival vznikol,“ uviedol pre TASR organizátor festivalu Ján Laco.



Festival sa koná v Divadle B. S. Timravy a koncert bude v Tančiarni Franz. Sprievodnými akciami je trh lokálnych remeselníkov a farmárov a uskutočnil sa tiež workshop Novohradského osvetového centra.