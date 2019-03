Fiabáne: Pri koncepčných zmenách je dôležitý Útvar hlavného architekta

Žilinský primátor to povedal v stredu na pôde radnice pri odpočte prvých 100 dní vo funkcii.

Žilina 27. marca (TASR) – Zriadenie Útvaru hlavného architekta (ÚHA) ako rozpočtovej organizácie mesta Žilina považuje primátor Peter Fiabáne za jednu z podstatných vecí pri koncepčných zmenách v meste. Povedal to v stredu na pôde žilinskej radnice pri odpočte prvých 100 dní vo funkcii.



"Preto ide do mestského zastupiteľstva (MsZ) návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie, ktorá nám tu osem rokov chýba. Mesto potrebuje autoritu, ktorá ho bude smerovať do budúcnosti, bude dávať rozhodnutia, usmernenia. Či už pre ľudí zvonka – developerov, investorov, ale aj pre primátora a vedenie mesta. Bude zbierať dáta, na základe ktorých sa budeme rozhodovať, pripravovať podklady na územné rozhodnutia a na strategické plány," uviedol Fiabáne s tým, že pre budúcnosť mesta ide o jednu zo zásadných vecí, ktorá určite presiahne toto volebné obdobie.



Doplnil, že odborný tím ÚHA by sa mal vyjadrovať k problémom s parkovaním, dopravou, verejným priestorom, čistotou, sociálnymi službami. "Všade sa nám táto autorita premieta, lebo potrebujeme niekoho, kto nám dá odobrenie k rozhodnutiam, že ideme správnym smerom. A toto môžeme robiť, len keď nám odborný tím ľudí pomôže. Mal by mať riaditeľa a zamestnancov v oblasti dopravy, urbanizmu, architektúry, sociológie či krajinotvorby," dodal žilinský primátor.



Podľa zástupcu primátora mesta Žilina Vladimíra Randu bude riaditeľ ÚHA zároveň hlavným architektom mesta. "ÚHA sa bude vyjadrovať k projektovým zámerom, investíciám, kolaudačným rozhodnutiam a zároveň pre mesto vytvárať koncepčnú činnosť. Bude zbierať dáta, vyhodnocovať demografiu a to, čo sa udeje na území mesta. Bude pripravovať štúdie, vďaka ktorým chceme ušetriť veľké množstvo peňazí a zároveň mať vďaka nim potvrdenie, že niektoré projektové zámery sú alebo nie sú v záujme rozvoja mesta," vysvetlil Randa.



"Mesto získa autoritu, ktorá mu pomôže pri rozhodovaní a investori, ktorí prídu do mesta, zase získajú kvalitného partnera pre diskusiu. Ktorý ich bude vedieť usmerniť alebo im vysvetliť, prečo sa niektoré zámery dajú alebo nedajú zrealizovať," uzavrel zástupca primátora Žiliny.