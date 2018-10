Fiabáneho na primátora Žiliny podporuje 42 kandidátov na poslancov

Zo 150 kandidátov na poslancov MsZ je 61 nezávislých a 89 kandidátov nominovali politické strany.

Žilina 3. októbra (TASR) – Skupina 42 kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline deklarovala v stredu pred budovou Novej synagógy podporu kandidatúre Petra Fiabáneho (nezávislý s podporou OĽaNO, SaS, Sme rodina, NOVA, Progresívne Slovensko, OKS, Šanca) na primátora Žiliny.



"Sú to všetko ľudia, ktorí už dlhodobo verejne deklarujú moju podporu. Sú to kandidáti na poslancov a zástupcovia strán a zoskupení SaS, OĽaNO, Sme rodina, OKS, Progresívne Slovensko, Šanca, NOVA, Nezávislí za ZA a ďalší nezávislí kandidáti na poslancov MsZ. Ak hovoríme, že v Žiline je 150 kandidátov na poslancov, tak je to skoro jedna tretina," povedal Fiabáne.



Pätnástim kandidátom na poslancov zo skupiny Nezávislí za ZA sú podľa Petra Ničíka hodnoty Fiabáneho najbližšie. "Je to pre mňa slušný a čestný človek. Je pracovitý, je tímový hráč, hrá fair play a vie počúvať rady odborníkov. Veľmi cenné je pre mňa, že nie je pobláznený mocou a peniazmi a nie je zviazaný so žiadnymi finančnými skupinami, ktorým by musel vracať požičané. A preto sme sa rozhodli, že ho budeme podporovať na primátora mesta. Ak bude zvolený za primátora a ak niektorí z nás budú zvolení za poslancov, tak budeme podporovať jeho program na rozvoj mesta Žilina," uviedol Ničík.



Skupina 12 kandidátov koalície OĽaNO, SaS, OKS a NOVA považuje podľa Barbory Birnerovej Fiabáneho za najdemokratickejšieho kandidáta. "Dlhé roky je poslancom MsZ, ochotne sa stretáva s ľuďmi a rieši ich skutočné problémy. Nebojí sa postaviť čelom problémom a korupcii. Jeho marketing je založený na podpore občianskych kandidátov a nie na silných marketingových stratégiách. A mne osobne je veľmi sympatické, že dal dokopy skupinu ľudí, ktorí vytvorili plán ZA," doplnila Birnerová.



O post primátora sa uchádzajú aj viceprimátor Žiliny Patrik Groma (nezávislý s podporou strany Smer-SD), Tibor Hanuliak (SNS), poslankyňa Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a žilinského MsZ Ľudmila Chodelková, poslanec MsZ Marián Janušek (nezávislý), poslanec Zastupiteľstva ŽSK a žilinského MsZ Martin Kapitulík (nezávislý), poslanec MsZ Ján Púček (ĽSNS). Súčasný primátor Igor Choma v januári oznámil, že nebude opätovne kandidovať v tohtoročných komunálnych voľbách.



Zo 150 kandidátov na poslancov MsZ je 61 nezávislých a 89 kandidátov nominovali politické strany.