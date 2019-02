Fiľakovo chce pokračovať v obnove hradu, v pláne je i vyhliadková veža

Na strednom hrade budú práce zamerané na odstránenie vlhkosti v pivnici, v takzvanom zwingri.

Fiľakovo 5. februára (TASR) – Obnova strednej a hornej časti Fiľakovského hradu vrátane vytvorenia vyhliadkovej veže je zámerom aktuálneho projektu samosprávy Fiľakova v okrese Lučenec. S týmto cieľom sa mesto bude uchádzať o príspevok 400.000 eur z Ministerstva kultúry SR. Ak bude samospráva úspešná, sľubuje sprístupnenie ďalších častí kultúrnej pamiatky.



Na strednom hrade budú práce zamerané na odstránenie vlhkosti v pivnici, v takzvanom zwingri. "K tomu je však podľa predpokladov potrebné odvodniť vyššie položené delové strieľne, tzv. kazematy. Tie by sme chceli po ich obnove a úprave terénu verejnosti sprístupniť. Preškárovať by sa v rámci projektu mala aj južná hradba hradu, medzi Perényiho a Bebekovou baštou, ktorá dlhodobo podlieha erózii spôsobenej vlhkosťou," priblížila hovorkyňa Fiľakova Klaudia Kovácsová.



Nové škárovanie, spolu s prácami na odvodňovacom systéme, by podľa nej znamenalo záchranu hradby, o ktorú sa mesto usiluje dlhé roky. V strednej časti hradu ďalej plánujú obnoviť drevené pódium a na piatom poschodí Bebekovej bašty by mali vzniknúť nové skladové priestory pre dočasné výstavy.



Na hornom hrade majú byť práce sústredené v dvoch lokalitách. Prvou sú pozostatky múrov najstaršej časti hradu. "V rámci Slovenska sú unikátne tým, že sú vybudované z opracovaných románskych kvádrov. Zásahy vyžaduje aj takzvaná Hajdúcka veža – obranná stavba zo 16. storočia s bývalou vstupnou bránou románskeho hradu," konkretizovala hovorkyňa.



Druhou lokalitou bude polkruhová (takzvaná Hodinová) veža, ktorú chce mesto po prvýkrát sprístupniť verejnosti. Vzniknúť by k nej mal prístup z kovových schodísk a roštov. "Bude to najvyšší sprístupnený bod na hrade a vznikne tam unikátna nezastrešená vyhliadková veža. Ako zábradlie chceme pri nej využiť už existujúci hradný múr," doplnila vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta Erika Anderková.



V prípade úspešnosti projektu by mala obnova prebiehať v rokoch 2020 a 2021. Samospráva bude projekt spolufinancovať piatimi percentami.