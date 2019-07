Fiľakovo pokračuje v obnove komunikácii, vynaloží na to 100.000 eur

Kým výstavba chodníkov sa už začala, na asfaltovanie ciest príde rad v najbližších týždňoch.

Fiľakovo 26. júla (TASR) - Mesto Fiľakovo v okrese Lučenec, pokračuje aj v tomto roku v rekonštrukcii miestnych komunikácií a obnove chodníkov. Kým výstavba chodníkov sa už začala, na asfaltovanie ciest príde rad v najbližších týždňoch.



Ako pre TASR uviedol vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja MsÚ Ivan Vanko, v tomto roku mesto komplexne zrekonštruuje 5000 štvorcových metrov ciest.



„Úplne nový asfaltový koberec dostanú ulice B. S. Timravy, Jókaiho, B. Smetanu a Čajkovského. Približne 80 metrov nového asfaltu by mala dostať aj Železničná ulica,“ priblížil. Celkové náklady na rekonštrukciu ciest by mali dosiahnuť približne 100.000 eur.



Rekonštrukcia chodníkov sa začala už na začiatku júla. Prvý chodník, na ktorom pracovali zamestnanci verejno-prospešných služieb, je chodník vedľa budovy pošty. Starý povrch tam nahradili nové čadičové kocky. V rámci prác sa obnovilo aj priľahlé parkovisko za budovou. Práce mesto stáli približne 15.000 eur. Ďalší by mal nasledovať chodník na Hlavnej ulici, v časti medzi Podhradskou a Baštovou ulicou, ktorý postavia rovnako z čadičových kociek za približne 4000 eur.



Veľká revitalizácia v hodnote 50.000 eur čaká aj Školskú ulicu. Mesto tu plánuje obnoviť verejné priestranstvo pred vstupom do základnej školy, vybuduje nový chodník a pribudnú aj parkovacie miesta.



Okrem spomenutých prác sa mesto bude venovať aj priechodom pre chodcov. Na štátnych cestách zainvestuje do ich osvetlenia, a tiež technického riešenia. „Nesmú byť bližšie ako 10 metrov od križovatiek, čo momentálne nie všade platí. Budeme musieť preto niektoré presúvať. Dodržiavanie noriem budeme preverovať a podľa potreby priechody upravovať aj na našich miestnych komunikáciách,“ doplnil Vanko.



Úpravy priechodov sa budú týkať najmä Mlynskej ulice, Biskupickej ulice a križovatky Hlavnej a Jilemnického ulice. Otázny je aj osud priechodu na Ulici SNP pred kvetinárstvom. „Ešte nie je jasné, či ho ponecháme alebo zrušíme,“ podotkol Vanko.



Rekonštrukciou prejde aj priestor na Družstevnej ulici, pri križovatke s Hlavnou ulicou. „Pri priechode pre chodcov tam vybudujeme nový ostrovček a spevnené plochy,“ uzavrel s tým, že práce na priechodoch v meste budú stáť dokopy do 15.000 eur.