Súčasná hlava Fiľakova A. Agócs je jediným kandidátom na primátora

Fiľakovo 24. septembra (TASR) – Aktuálny primátor Fiľakova Attila Agócs (Most-Híd), ktorý vedie mesto na juhu Lučeneckého okresu od roku 2014, nebude mať v nadchádzajúcich komunálnych voľbách žiadneho súpera. Ako uviedol pre TASR, túto situáciu vníma z dvoch uhlov pohľadu.



"Je to, samozrejme, na jednej strane veľmi potešujúce, že človek nemá žiadneho vyzývateľa. Na druhej strane, je to aj istá ťarcha, keďže je tu zodpovednosť, že ľudia veria a očakávajú pokračovanie týmto smerom a v takomto tempe," podotkol Agócs s tým, že za dôveru ďakuje všetkým občanom mesta. "Budem sa snažiť túto šancu využiť v prospech Fiľakova," dodal.



Situácii, že vo voľbách nebude mať konkurentov, vďačí podľa vlastných slov splneniu predvolebných sľubov, väčšej otvorenosti i transparentnosti samosprávy, ako aj novému typu komunikácie medzi vedením mesta a občanmi. "Či je to už priama facebooková komunikácia, ktorú vybavujem osobne, alebo City monitor, kde môžu nahlasovať rôzne veci," konkretizoval primátor, podľa ktorého sa zmenila i celková mediálna komunikácia Fiľakova, čomu pomohlo okrem iného vytvorenie postu hovorkyne.



Z končiaceho volebného obdobia si cení úspechy v oblasti odpadového hospodárstva či investície do školstva, najviac pyšný je však na riešenie bytovej otázky. "Z predchádzajúceho obdobia sme zdedili projekt, v rámci ktorého sme postavili bytovku s 12 bytmi pre príslušníkov marginalizovaných komunít. V týchto dňoch odkupujeme bývalý hotel Sputnik, kde sa investorovi podarilo vybudovať 21 nových bytov," podotkol Agócs s tým, že ide o výraznú zmenu, keďže vo Fiľakove predtým za posledných 15 rokov žiadne nové byty nepribudli.



Ako ďalej spomenul, je vďačný aj mestským poslancom, ktorí sú ústretovými a korektnými partnermi. "V zastupiteľstve sme vytvorili také ovzdušie, že dnes už nie je vládnuca väčšina a opozícia, ale všetci poslanci ťahajú za jeden povraz. Toto by som chcel veľmi zachovať aj do ďalšieho obdobia, aby sme sa netrieštili podľa národností a politických síl," zakončil.