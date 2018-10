V Mestskom parku vo Fiľakove pribudol nový náučný chodník

Ďalším prírastkom, ktorý v parku sprístupnila samospráva koncom septembra, je obnovené detské ihrisko, kde pribudli nové herné prvky.

Fiľakovo 15. októbra (TASR) – Informácie o faune, flóre, histórii, či zaujímavosti o neďalekom kaštieli Berchtoldovcov a Geoparku Novohrad – Nógrád. To všetko poskytne návštevníkom Mestského parku vo Fiľakove v okrese Lučenec nový náučný chodník, ktorý samospráva odovzdala do užívania v týchto dňoch.



„Na jeho vybudovanie sme využili 14 presklených kovových vitrín, ktoré boli do parku osadené počas jeho revitalizácie v roku 2011. Doposiaľ však boli zväčša nevyužívané, bolo ich potrebné vyčistiť a natrieť,“ uviedla hovorkyňa mesta Klaudia Kovácsová.



Ďalším prírastkom, ktorý v parku sprístupnila samospráva koncom septembra, je obnovené detské ihrisko, kde pribudli nové herné prvky. Zaujímavosťou je, že v rámci rekonštrukcie ihriska bol zachovaný a obnovený pôvodný, vyše polstoročný detský kovový kolotoč. Pôvodne mal byť síce odstránený, ale voči tomuto zámeru protestovalo veľa obyvateľov mesta, ktorí svoj zamietavý postoj prezentovali aj na sociálnej sieti.