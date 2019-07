Fiľakovská samospráva pokračuje v rekonštrukcii budovy mestského úradu

Budova MsÚ vo Fiľakove bola postavená v eklektickom štýle v roku 1912. Od začiatku slúžila pre potreby úradu a tiež hasičského zboru.

Fiľakovo 17. júla (TASR) – Historickú budovu Mestského úradu (MsÚ) vo Fiľakove v okrese Lučenec čaká ďalšia fáza rekonštrukcie, v rámci ktorej budú obnovené posledné sociálne zariadenia v objekte. Mesto na to využije dotáciu z ministerstva financií vo výške 15.000 eur.



„Za posledné tri roky sme do interiéru budovy investovali spolu viac ako 123.000 eur. Najprv sme sa zamerali na občanov a na zdravé prostredie pre úradníkov. Naše priestory sme nechali ako celkom posledné,“ zhrnul primátor s tým, že ďalším krokom by tak mala byť rekonštrukcia priestorov vedenia mesta na poschodí, ktorú zrealizujú pravdepodobne v budúcom roku.



Najväčšia investícia v súvislosti s týmto objektom však podľa neho bude mesto čakať až potom. „Exteriér je vo veľmi zlom stave. Budeme musieť obnoviť strechu, z ktorej už doslova padajú škridle na autá parkujúce na nádvorí. Taktiež je potrebné opraviť fasádu, ktorá je vlhká a opadávajú z nej hrubé vrstvy omietky. Bude to však stáť možno až státisíce eur, takže s tým začneme najskôr o dva roky,“ avizoval primátor.



Budova MsÚ vo Fiľakove bola postavená v eklektickom štýle v roku 1912. Od začiatku slúžila pre potreby úradu a tiež hasičského zboru, o čom svedčí drevená vežička na streche, ktorá hasiči využívali ako rozhľadňu. Takisto klenba na čelnej fasáde je pozostatkom brány pre výjazd hasičského vozidla. Miestnosti na dolnom podlaží, na mieste dnešného klientskeho centra, slúžili ako obchodné priestory. Prvou väčšou rekonštrukciou prešla budova v 80. rokoch 20. storočia. V 90. rokoch k nej pristavali dnešnú veľkú zasadačku.