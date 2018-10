Festival Jeden svet zavíta aj do Košíc

Na festivale v Košiciach si diváci môžu pozrieť 17 filmových snímok od autorov z rôznych krajín nevynímajúc Slovensko.

Košice 15. októbra (TASR) – Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet sa v pondelok večer začne aj v Košiciach. Ako pre TASR povedala riaditeľka festivalu Diana Fabiánová, jeho ústrednou témou je sloboda v najrôznejších formách. Venovaný je pamiatke zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Tematicky festival každý rok reaguje na aktuálne dianie. „Okrem iného chceme poukázať na to, aké je dôležité mať nezávislú žurnalistiku a že ohrozenie slobody slova ohrozuje celú demokraciu. Filmy riešia túto tematiku z rôznych uhlov pohľadu," uviedla Fabiánová.



Na festivale v Košiciach si diváci môžu pozrieť 17 filmových snímok od autorov z rôznych krajín nevynímajúc Slovensko. „Všetko je kvalitná filmárčina. Každý film je dôležité vidieť, lebo rieši témy, v rámci ktorých sa žiada zmena alebo je o nej dôležité vedieť, a to napríklad násilie, narastajúci extrémizmus, ničenie planéty, tolerancia medzi ľuďmi a ďalšie. Tém je veľa, sú rôznorodé a dôležité pre našu spoločnosť. Každý z tých filmov je unikátny aj formou spracovania," povedala.



„Cieľom festivalu je upovedomiť spoločnosť o tom, aké je aktuálne dianie na Slovensku aj v zahraničí a keďže rieši ľudské práva, tak aj to, čo v prípade ich nedodržiavania," spresnila Fabiánová s tým, že ambíciou 19. ročníka festivalu je ponúknuť okrem silných filmových titulov aj čo najviac interaktívneho programu, vďaka ktorému sa z publika stanú angažovaní účastníci a účastníčky.



Po skončení festivalu v Bratislave a v Košiciach si snímky budú môcť pozrieť aj záujemcovia vo viac ako dvadsiatich slovenských mestách. Minulý rok sa filmového maratónu podľa organizátorov zúčastnilo okolo 10.000 divákov.



V Košiciach sa festival koná od pondelka do štvrtka (18.10.) v Kine Úsmev a v Tabačke.