Žilina sa opäť mení na hlavné mesto animácie

Žilina 28. júna (TASR) - Žilina je od štvrtka dejiskom Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča. Veľká letná oslava najlepších animovaných filmov a videohier potrvá štyri dni za účasti oscarových filmárov, hudobníkov či tvorcov počítačových hier z rôznych kútov sveta.



Pozvanie na 11. ročník podujatia v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie, v priestoroch Bábkového divadla a Novej Synagógy prijal napríklad režisér Theodore Ushev, tvorca 15 filmov, za ktoré získal viac ako 150 cien. Vytvoril tiež snímku Slepá Vaysha, ktorá mu v roku 2017 priniesla nomináciu na Oscara. Medzi festivalovými hosťami je aj japonský tvorca Koji Yamamura, nominovaný na Oscara v roku 2003 za film Na hlave a David Bunting, ktorý vytvoril storyboard pre televízne série ako Ovečka Shaun, Staviteľ Bob alebo Dennis Gnasher Unleashed!.



Fest Anča reaguje na významné historické výročia, mapuje 25 rokov slovenskej animácie a v pásme 100 rokov ČSR premietne filmy, ktoré reflektujú spoločnú históriu Československa. Ďalšou tematickou a hlavnou témou festivalu je propaganda. "Máme zachytený prierez celým 20. storočím, dramaturgom tematického pásma je Michal Bobrowski z Poľska, ktorý sa téme propagandy v animovanom filme dlhodobo venuje," povedala pre TASR výkonná riaditeľka Žofia Bosáková s tým, že festival predstaví snímku Potápanie Lusitanie z roku 1918 od priekopníka animácie Winsora McCaya. Vo výbere figurujú propagandistické filmy zo začiatku minulého storočia, ale aj tie nedávno uvedené. Väčšina z nich sú krátkometrážne, ale nechýbajú ani celovečerné snímky ako Farma zvierat (1954) od Johna Halasa. "Zaujímavé je, že ju vytvorili na objednávku CIA, ktorá aj takýmto spôsobom bojovala v období studenej vojny proti komunizmu," hovorí programový riaditeľ festivalu Maroš Brojo. Z domácej proveniencie uvidia diváci film Brigáda (1950), v ktorom jasne dávajú najavo svoje budovateľské nadšenie tvorca legendárneho Krtka - Zdeněk Miler a režisér Eduard Hofman.



Najmladší diváci si užijú bohatú dávku rozprávok, medzi nimi aj seriály O lúpežníkovi Rumpľovi, Maxipes Fík, Bob a Bobek či Mach a Šebestová. Majú tiež možnosť hlasovať o najlepšom filme v Medzinárodnej súťaži detských filmov. V pásme Svetová panoráma pre deti sa môžu tešiť i na detské filmy, ktoré sa v našich kinách ani v televízii nepremietajú.



Na workshopoch si návštevníci môžu vyrobiť vlastnú papierovú bábku či naučiť sa žonglovať so stonožkou. Súčasťou sprievodného programu je divadelné prestavenie O príšerne krásnej princeznej, ktorú uvedie Féder Teáter. Lákadlom môžu byť projekcie so živou hudbou, špeciálne nočné premietania, koncerty a večerné párty. Medzi atraktívne časti programu patrí prehľad najlepšej svetovej animácie v medzinárodných súťažiach, ale aj nočné hranie videohier na veľkom plátne.



Samostatný zážitok ponúkajú Game Days s hviezdami nezávislého videoherného neba. Jedným z nich je Callum Underwood, ktorý v minulosti pracoval pre Oculus Rift a Intel. V súčasnosti sa živí ako lovec talentov a prednášať bude o tom, ako lepšie prezentovať hry pred vydavateľmi. O umeleckej slobode bude hovoriť výtvarník Łukasz Juszczyk, senior artist v 11bit studios, ktorí stoja za hrami ako This War of Mine a Frostpunk. Vrcholom programu má byť prednáška Jakuba Dvorského z tímu svetovo uznávaného štúdia Amanita Design. "Tentoraz nebude hovoriť o žiadnej novej hre, ale o rôznych nápadoch, ktoré mali, a nakoniec sa z nich hry nestali, skončili niekde vo fáze prvej alfa verzie alebo konceptov. Čo môže byť veľmi zaujímavé vzhľadom na to ako hry, ktoré nakoniec v štúdiu Amanita vznikli, vyzerajú a aké sú veľmi obľúbené," poznamenal Brojo.



Festival vyvrcholí 1. júla slávnostným odovzdávaním cien.