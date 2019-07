Filmový festival na Hrade Šariš bude primárne zameraný na krátke filmy

V tomto roku sa uskutoční od 19. do 21. júla 2019.

Veľký Šariš 11. júla (TASR) – Filmová noc na hrade (FNNH) po ôsmy raz otvorí brány divákom a dá priestor filmu a kultúrnemu programu na Hrade Šariš. Podľa predsedu Občianskeho združenia (OZ) Nový film Petra Vlkoviča, festival je primárne zameraný na krátke filmy. V tomto roku sa uskutoční od 19. do 21. júla 2019.



"Špecifickosť festivalu spočíva v mieste jeho konania. Ako jediný filmový festival sa odohráva na hrade a vždy v tretí júlový víkend. Prináša kvalitné umenie a kultúru do regiónu, podporuje mladých filmárov, študentov a lokálnych umelcov. Ide teda o spojenie kvalitného umenia, krásnej prírody, hradného areálu a rodinnej festivalovej pohody," uviedol Peter Vlkovič.



Festival podľa jeho slov ponúkne oddychovú, detskú, divadelnú, rozhlasovú, medzigeneračnú, filmovú a hlavnú zónu, v ktorých budú prednášky, workshopy a divadelné predstavenia.



"Detská zóna ponúkne animované rozprávky, nebudú chýbať podnetné workshopy – ako si urobiť topánky, tašku, deti poteší divadlo Portál, bude sa čítať a tiež rozprávať o Bambuľkiných dobrodružstvách s legendou filmu a kameramanom rozprávky Lacom Krausom," povedala dramaturgička Detskej zóny Simona Vlkovič Schurdáková.



Filmová zóna je podľa Vlkoviča spolu s hlavnou zónou tou najdôležitejšou. "Najlepšieho protagonistu v dokumentárnom filme vyberie odborná porota zložená z ľudí, umelcov i manažérov. Súťažná sekcia Wurst de la wurst je parketou divákov. Práve tí môžu rozhodnúť o víťazovi v tejto sekcii. A ďalšou zaujímavou časťou festivalu sú krátke filmy Mareka a Martina Šulíka z ich študentských čias," priblížil Vlkovič.



"Hlavná zóna ponúkne veľa hudby, Thierry and Friends, Daniela Špinera s Martinom Geišbergom, The Sages a mnoho ďalších. Hrať sa bude už od 16.00 h a novinkou tohto roka je polnočná hudba. V piatok (19. 7.) to bude Freeborn Brothers z Poľska. V sobotu (20. 7.) hrá Komajota. 'Chapmanstick' – špeciálny hudobný nástroj predstaví Peter Fedorčák,“ doplnil Vlkovič s tým, že hlavnými filmami večerov je v piatok (19. 7.) Záhrada Martina Šulíka a v sobotu (20. 7.) Ťažká duša Mareka Šulíka.



Tým, ktorí majú radi tajomno a prekvapenia, je určené Síkrit kino. SMS správou sa diváci dozvedia, čo a ako. Šulík prezradil, že pôjde o film, ktorý na Slovensku ešte nebol uvedený.



"Mimoriadne pútavé sú sprievodné akcie tohto ročníka, ktoré nezaostávajú za minulými – koncerty, workshopy, programy pre deti, výstavy, prednášky, čítačky, divadlo alebo stánky. Areál poskytuje mnoho príležitostí na turistiku, športové aktivity, opekačku a stanovanie. A mimochodom, už 18. júla večer o 21.30 h môžu návštevníci vidieť film tvorcov a hercov filmovej novinky Loli paradička v autokine na lúke pod Hradom Šariš - s autom aj bez auta," dodal Vlkovič.