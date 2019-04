Finálové zápasy B. Bystrice si fanúšikovia pozrú už aj na Námestí SNP

Hokejisti HC '05 iClinic Banská Bystrica vybojovali zlato už dvakrát po sebe a teraz sa pokúšajú o hetrik.

Banská Bystrica 10. apríla (TASR) – Mesto pod Urpínom žije v týchto dňoch finálovými zápasmi Kaufland play off Tipsport Ligy 2018/19 "svojich" hokejistov HC '05 iClinic Banská Bystrica s Nitranmi. Banskobystričania im fandia nielen na zimnom štadióne, ale i mimo neho. Od soboty (13. 4.) už môžu aj na Námestí SNP, kde magistrát nainštaluje veľkoplošnú obrazovku. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová.



"Počas víkendu si naši "barani" zmerajú sily so svojím súperom v Nitre. Veľkoplošná obrazovka bude na námestí umiestnená aj počas ďalších zápasov. Stánky s občerstvením, ktoré sú súčasťou veľkonočných trhov, budú otvorené do 19.00 h. Dostupné sú i terasy okolitých prevádzok," konštatovala Mojžišová.



Ako pripomenula, klub HC '05 iClinic Banská Bystrica vybojoval zlato už dvakrát po sebe a teraz sa pokúša o hetrik.



Mesto participuje aj na projekte Slovenského zväzu ľadového hokeja a bude podporovať slovenskú hokejovú reprezentáciu počas majstrovstiev sveta od 10. do 26. mája.



"Počas majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji vyrastie fanzóna. Centrom všetkých fanúšikov sa stane Námestie Slobody, na ktorom nebude chýbať veľkoplošná obrazovka s prenosmi hokejových zápasov či pódium s hudobnými vystúpeniami a sprievodným programom. Súčasťou bude zóna pre deti, dospelých, oficiálny fanshop šampionátu, a tiež stánky s občerstvením. Fanzóna v Banskej Bystrici otvorí svoje brány každý hrací deň, vždy hodinu pred zápasom a zatvorí sa hodinu po poslednom zápase. Priaznivci hokeja sa v nej budú môcť zabaviť, kým bude hrať slovenská reprezentácia," avizovala Mojžišová.