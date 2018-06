Firemní dobrovoľníci budú skrášľovať Nitru

Projekt Naše mesto je najväčším podujatím firemného dobrovoľníctva v strednej Európe.



Nitra 5. júna (TASR) – Desiatky dobrovoľníkov sa počas nastávajúceho víkendu zapoja v Nitre a jej okolí do podujatia Naše mesto. V rámci neho budú v piatok 8. a v sobotu 9. júna vykonávať rôzne verejnoprospešné aktivity.



Projekt Naše mesto je najväčším podujatím firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. „Celkovo sa doň v tomto roku zapojí viac ako 10.000 dobrovoľníkov. Pomôžu tak 238 neziskovým organizáciám, nízkoprahovým centrám, domovom sociálnych služieb, ale aj školám či škôlkam zlepšiť prostredie, v ktorom pôsobia. Dobrovoľníkov zo 135 firiem bude možné stretnúť v 48 mestách a obciach po celom Slovensku,“ uviedla PR manažérka Nadácie Pontis Simona Fiabáne.



V Nitre sa do akcie zapojí viac ako 200 dobrovoľníkov. Budú pomáhať pri skrášľovaní okolia Zoborského kláštora i Mestského parku na Sihoti. „Deti zo základnej školy sv. Marka poteší aktivita spojená s renovovaním starého školského plota, ktorý získa nový náter. Dobrovoľníci sa zapoja aj do archeologického výskumu na hrade Hrušov, kde budú pomáhať pri odstraňovaní a preosievaní sutín, čistení, umývaní a triedení nájdených artefaktov, odnášaní a triedení kameňov vykopaných pri archeologickom výskume. Združenie STORM zasa dobrovoľníkov zamestná hľadaním použitých injekčných striekačiek,“ dodala Fiabáne.