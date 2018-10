Firma Conrop plánuje v Trebišove vytvoriť 220 pracovných miest

Investícia prinesie firme rozšírenie výrobných kapacít, pretože sa už dlhšie stretávali s ich nedostatkom v Českej republike, ale aj v breznianskom závode na Slovensku.

Trebišov 3. októbra (TASR) - Česká spoločnosť Conrop, s.r.o., ktorá v lete v Trebišove rozbehla svoju výrobu a aktuálne tam zamestnáva 50 ľudí, plánuje do konca ďalšieho roka vytvoriť spolu 220 pracovných miest. Zameriava sa na výrobu, vývoj a predaj veľkoobjemových vakov, ktoré sú určené na balenie, manipuláciu, skladovanie a transport sypkých, ale aj tekutých materiálov. Závod v meste v stredu slávnostne otvorili za prítomnosti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho a ministra hospodárstva SR Petra Žigu (obaja Smer-SD).



Ako pre médiá uviedol konateľ spoločnosti Radek Horák, táto investícia prinesie firme rozšírenie výrobných kapacít, pretože sa už dlhšie stretávali s ich nedostatkom v Českej republike, ale aj v breznianskom závode na Slovensku. Pri výbere lokality vyhodnocovali otázku nezamestnanosti a ústretovosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Najvhodnejším sa podľa neho stal ten v Trebišove, s ktorým uzavreli dohodu o postupných rekvalifikáciách.



Z aktuálneho počtu 50 zamestnancov prišla polovica práve z úradu práce. Ide prioritne o ženy. Horák ďalej uviedol, že do konca tohto roka chcú zamestnávať 100 ľudí, do konca budúceho chcú mať spolu 220 zamestnancov. Keďže sú v nájme, investícia sa podľa jeho ďalších slov netýkala výrobných priestorov, ale strojov. Budúcoročné investície sa budú týkať výroby vo vedľajšej hale, v ktorej chcú vybudovať extra čistú prevádzku, aby mohli vyrábať vaky pre farmaceutický priemysel.



Podľa Rašiho ide o mimoriadnu udalosť aj preto, že do Trebišova prichádza investor z Čiech. "Možno si nie všetci uvedomujú, že keď príde niekto, kto má podobné návyky a požiadavky ako naši investori, aj zamestnancom sa lepšie začína pracovať," vysvetlil. Podľa jeho ďalších slov využil tento investor projekt ÚPSVaR Cesta na trh práce, zároveň je v kontakte s miestnou Cirkevnou strednou odbornou školou sv. Jozafáta a uplatňuje duálne vzdelávanie.



Ako pre médiá povedal minister hospodárstva SR Peter Žiga, táto firma prišla do Trebišova bez akejkoľvek štátnej pomoci. Uviedol, že investorovi chcú podať pomocnú ruku. "Budeme určite rokovať o možnostiach a podmienkach, ako im pri rozširovaní tejto prevádzky štát vie otvoriť dvere a podporiť ich výrobu," doplnil.



Firma Conrop SK, s.r.o. je súčasťou skupiny výrobných spoločností s českým kapitálom, ktoré združuje BR Group. V Trebišove má sídlo a prevádzku v priestoroch hál bývalej SAD Trebišov na Dopravnej ulici. Celková plocha hál vrátane hygienického zázemia, ktoré prešli rozsiahlou rekonštrukciou, predstavuje takmer 3000 štvorcových metrov.