Firmy a univerzity prezentovali v Nitre stredoškolákom svoje ponuky

Nitra 31. januára (TASR) – Stovky stredoškolákov v stredu navštívili v nitrianskom Parku kultúry a oddychu (PKO) dvojvýstavu Kam po strednej a Kam na vysokú. V rámci diskusií za okrúhlymi stolmi mohli získať množstvo informácií priamo od potenciálnych zamestnávateľov či predstaviteľov domácich a zahraničných univerzít.



Ako uviedli organizátori podujatia z Národného kariérneho centra, cieľom výstavy je na jednom mieste poskytnúť stredoškolákom čo najviac užitočných informácií o možnostiach, ktoré majú po ukončení školy. Budúci maturanti sa v Nitre mohli o svojej budúcej kariére zhovárať napríklad s predstaviteľmi automobiliek Jaguar Land Rover či Groupe PSA Slovakia, ale aj so zástupcami Slovak Telekomu, Johnson Controls International a ďalších firiem.







Možnosti štúdia prezentovali na výstave aj univerzity a vysoké školy zo Slovenska i z Čiech. Svoje študijné programy stredoškolákom predstavila napríklad Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Palackého v Olomouci, University of New York in Prague a mnohé ďalšie.



„Výstava predstaví nielen úspešné firmy, zamestnávateľov a dobré vysoké školy so zaujímavými a perspektívnymi študijnými odbormi, ale študentom ukáže, ako pripraviť životopis a zvládnuť prijímací pohovor. Môžu absolvovať aj individuálne kariérne poradenstvo, aby sa ľahšie zorientovali v ponukách. S profesionálnou pomocou sa kvalifikovane rozhodnú, či študovať alebo pracovať a ujasnia si, ako vyberať budúcu profesiu, vysokú školu či zamestnávateľa,“ uviedol Igor Holéczy z Národného kariérneho centra.